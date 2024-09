Riapre il Santuario di San Cosma e Damiano a Castel San Lorenzo: l’annuncio del parroco

Una bellissima notizia per la comunità di Castel San Lorenzo e per tutti i fedeli è arrivata proprio oggi, durante le celebrazioni religiose in onore di San Cosma e Damiano: l’anno prossimo le celebrazioni in onore dei Santi Medici si terranno presso il loro Santuario sito nella centralissima via Roma.

L’annuncio del parroco

Ad annunciarlo, durante la messa seguita da tantissime persone, il parroco Don Domenico Sorrenti.

Sarà un 2025 che vedrà le statue dei Santi ritornare nella loro Sacra Dimora, dunque, grazie ai lavori finanziati, gestiti e diretti dalla Curia Vescovile di Vallo della Lucania.

Con sorpresa ed entusiasmo la notizia è stata accolta dalla comunità castellese.