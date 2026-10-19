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Riapertura ospedale di Battipaglia: UIL FP chiede garanzie sulla sicurezza

Riapertura ospedale di Battipaglia: UIL FP Salerno richiede all'ASL garanzie inderogabili su agibilità, piano evacuazione e sicurezza H24

Di:
Antonio Elia
Ospedale di Battipaglia

In vista dell’imminente riapertura del presidio ospedaliero di Battipaglia, a seguito degli importanti interventi strutturali di adeguamento che hanno interessato il plesso, la segreteria territoriale della UIL Funzione Pubblica di Salerno ha inviato una nota formale ai vertici dell’ASL Salerno e agli organi tecnici competenti. Il sindacato richiede precise e inderogabili garanzie in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

Le richieste formali alla direzione dell’ASL Salerno

Nello specifico, la nota siglata dal segretario generale Raffaele Giordano e dal segretario provinciale Michele Viciconte sollecita:

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  • La formale trasmissione della certificazione di agibilità, collaudo statico e sismico e messa in sicurezza dell’intero edificio rinnovato. Il documento deve essere firmato e approvato dal RUP, architetto Francesca Di Monaco, e dal direttore del Servizio tecnico centrale, architetto Maurizio Pilerci, a garanzia dell’incolumità di lavoratori, pazienti e visitatori.
  • La presenza effettiva e la programmazione oraria H24 della figura dell’AGE in tutti i reparti e servizi del presidio, unitamente ai percorsi formativi dedicati e alla dotazione dei presidi necessari.
  • La verifica e l’aggiornamento dei percorsi di esodo e delle procedure per l’evacuazione protetta dei pazienti non autosufficienti o allettati, in coerenza con la nuova conformazione della struttura.
  • L’aggiornamento completo del Piano di emergenza ed evacuazione (PEE).
  • La rapida convocazione di un incontro congiunto tra direzione aziendale, Servizio tecnico, RSPP e RLS per analizzare la documentazione di sicurezza prima dell’effettiva riapertura al pubblico.

La posizione della UIL FP sulla tutela di personale e pazienti

«La riapertura dell’ospedale di Battipaglia è un momento fondamentale per l’assistenza sanitaria del territorio, ma la sicurezza del personale, dei degenti e dei cittadini deve essere il prerequisito assoluto e non negoziabile», sottolineano i vertici della UIL FP Salerno.

La UIL FP Salerno resta in attesa di un sollecito riscontro e della documentazione richiesta, nell’interesse prioritario della tutela della salute pubblica e della sicurezza sul lavoro.

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