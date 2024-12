Riaperto il ponte Massavetere per le festività natalizie, il sindaco Lamattina: “Anas ha accolto la nostra richiesta”

Oggi pomeriggio, giovedì 19 dicembre, alle 16:00, si è svolta la tanto attesa riapertura del ponte Massavetere, situato lungo la Strada Statale 19TER.

Una riapertura importante per gli automobilisti

Dopo un lungo periodo di chiusura, i cittadini e gli automobilisti possono finalmente riutilizzare questa infrastruttura fondamentale per la viabilità locale. Questa riapertura segna un importante passo avanti per migliorare la mobilità nella zona, alleviando i disagi causati dalla chiusura prolungata. La riapertura del ponte non si limita al ripristino del transito; è accompagnata da misure di sicurezza destinate a garantire un flusso di traffico ordinato e sicuro. Infatti, il passaggio sarà regolato da un impianto semaforico, utile per gestire al meglio il transito dei veicoli.

È importante che gli automobilisti prestino attenzione alle nuove indicazioni: l’accesso è consentito esclusivamente ai veicoli con un peso inferiore a 3,5 tonnellate e una larghezza massima di 2,30 metri. Il sindaco di Caggiano, Modesto Lamattina, ha espresso la sua soddisfazione per questo risultato, evidenziando l’importanza dell’impegno profuso dall’Amministrazione e dai dirigenti dell’ANAS. “Grazie all’impegno dell’Amministrazione di Caggiano, accolto dai dirigenti ANAS, il ponte Massavetere è stato riaperto in occasione delle festività”, ha dichiarato il sindaco.

Ha anche aggiornato i cittadini, informando che i lavori di messa in sicurezza del ponte sono quasi completati e si concluderanno definitivamente a gennaio, con l’installazione di appoggi antisismici.