Respira la Gelbison: ottimo pareggio con l’Altamura capolista

Torna a muovere la classifica la Gelbison, dopo 5 sconfitte di fila, rimescendo a fermare l’Altamura capolista allo stadio “Carrano” di Santa Maria. Partita con continui ribaltamenti. La Gelbison va in vantaggio nel primo tempo con la prima rete in rossoblù di Rodriguez. I Vallesi però si fanno rimontare. Pareggia i conti il capitano Croce. Nel finale l’occasione per la clamorosa vittoria sul piede di Gagliardi che non capitalizza.

Il primo tempo

Loiodice al 14’ ci prova su calcio di punizione, Milan è attento nella respinta. Sul ribaltamento di fronte Rodriguez per Croce in area, la conclusione è smorzata dalla difesa. L’Altamura prova a dare continuità alla azioni offensive, soprattutto grazie alle iniziative di Loiodice.

Al 17’ va al tiro Addiego che sposta la sfera, ma non trova l’incrocio dei pali. Gelbison avanti al minuto 30’ con Rodriguez. Ottima conduzione di Sicurella , filtrante in profondità per De Pasquale, palla in mezzo per Rodriguez che dal centro dell’area apre il piatto e non perdona Fernandez. Prova pareggiare i conti Lattanzio sempre su calcio di punizione: la traiettoria scende verso l’angolino, è reattivo Milan ad allungarsi e respingere. Palle inattive ancora pericolose per la Gelbison, stacca Mattera sugli sviluppi di calcio: sfera di poco a lato.

Al primo minuto di recupero l’Altamura agguanta il pareggio. Show di Nicola Loiodice. Il 10 calcia dal vertice sinistro dell’area, la parabola a rientrare pesca il sette.

La ripresa

Attimi di paura all’inizio della seconda frazione a causa di un colpo alla testa subito da Casciella. Il terzino del Team Altamura staziona per diversi minuti a terra, poi riesce a rialzarsi per lasciare il terreno di gioco tra gli applausi sollevati del pubblico, che iniziava a temere il peggio.

Tiro di Sicurella dai 20 metri, palla fuori di poco. Dopo una fase di gioco confusa è l’Altamura a portarsi in vantaggio, completando la rimonta. Palla dentro per Lattazio che calcia male, la traiettoria sporcata da Sall inganna Milan. Reazione immediata della Gelbison con Lollo che ha un’occasione d’oro, ma si fa ipnotizzare da Fernandez in uscita.

Il pareggio arriva al minuto 29’ con il solito Croce, freddissimo a trovare l’angolino con un colpo da bigliardo sul quale l’estremo difensore dell’Altamura non può nulla. Goal annullato all’Altamura per fuorigioco al minuto 34’. Secondo minuto di recupero: Gagliardi ha l’occasione per ritrovare il vantaggio, dice di no ancora Fernandes in uscita bassa. Pasticcia Milan che si lascia sfuggire dalle mani un pallone docile, raccoglie Maccioni che colpisce la traversa. Poi palla in rete, tutto fermo per fuorigioco.

Non c’è altro da segnalare, Gelbison-Team Altamura termina 2 a 2.