Colpo Gelbison: tesserato il difensore Bruno De Pace

Si è unito questa mattina alla Gelbison il difensore Bruno De Pace. Il centrale andrà ad arricchire la rosa di mister Erra, portando la sua esperienza nell’interpretazione della difesa a 4. Salvo sorprese e occasioni, il mercato in entrata dei vallesi si chiude qui. Un difensore di categoria De Pace è scuola Catanzaro e ha indossato in carriera le maglie di Castrovillari e Gozzano, inanellando 80 presenza in Serie D.

Le peculiarità

Il centrale ha tra i suoi punti di forza un ottimo senso della posizione e un buona fisicità. L’acquisto di De Pace sopperisce alla partenza di Russo, aggiungendo maggiore funzionalità al 433, modulo che dovrebbe essere adoperato fin dalla prossima uscita contro il Team Altamura.

Il commento a caldo

“Sarà un onore indossare la maglia della Gelbison, conosco la serietà e la valenza del progetto. Sono pronto a scendere in campo”. Queste le prime parole di De Pace da calciatore della Gelbison.

La partenza di Mario Coppola

Nel corso degli ultimi giorni, la Gelbison ha rescisso il suo contratto con Mario Coppola. Il centrocampista è stato uno degli acquisti più esosi della campagna estiva, nelle idee della società doveva essere il valore aggiunto della mediana. Complici diversi fastidi fisici, Coppola non è mai riuscito a incidere ed è finito ai margini del progetto già sotto la gestione Monticciolo. Con l’arrivo in rossoblù di Sicurella, che ha ben figurato all’esordio contro la Fidelis, la coperta a centrocampo si è ulteriormente allungata e gli spazi per Coppola sono diventati ancora più angusti. Dunque, società e calciatore hanno deciso di intraprendere strade diverse.