Relazione su bilanci 2021: Corte dei Conti bacchetta i comuni di Polla e Sala Consilina

La sezione regionale di controllo per la Campania della Corte dei Conti bacchetta i Comuni di Polla e Sala Consilina per il mancato adempimento dell’obbligo di trasmissione della relazione relativa al bilancio del 2021. In due distinte delibere i magistrati contabili hanno contestato ai due Comuni la mancata trasmissione da parte degli organi di revisione economico-finanziaria della relazione sul rendiconto dell’esercizio di bilancio del 2021.

Le contestazioni della Corte dei Conti

La Sezione di controllo della Corte dei Conti aveva fissato la data del 15 ottobre 2022, come termine ultimo per l’invio del questionario relativo al rendiconto 2021, tramite accesso alla piattaforma online predisposta dalla Corte dei Conti.

La relazione, stando a quanto riportato nella delibera della Corte dei Conti, non è stata inviata nemmeno dopo un sollecito inviato ai due Comuni.

“Il mancato rispetto del termine ultimo previsto per l’inoltro della relazione viene considerato come una violazione degli obblighi posti a carico dell’Organo di revisione, con conseguente adozione da parte della Sezione di Controllo di una deliberazione di inadempienza da trasmettere al rappresentante legale pro-tempore del Comune, nonché agli organi consiliari rispettivamente interessati“.

Nella delibera la Corte dei Conti contesta ai revisori dei conti la violazione di un preciso obbligo di legge e di un dovere d’ufficio, funzionale allo svolgimento dei compiti intestati alla magistratura contabile a tutela dell’equilibrio dei bilanci.

Gli oneri per i comuni

Toccherà ora agli Organi istituzionali dei Comuni di Sala Consilina e Polla assicurare, mediante idonee iniziative, l’adempimento dell’obbligo fissato dalla legge, al quale finora non è stata data attuazione. Qualora non dovesse essere rispettato l’obbligo di trasmissione della relazione c’è il rischio che possa essere preclusa l’attuazione dei programmi di spesa per i quali dovesse essere accertata la mancata copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria.