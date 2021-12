Padula: ultimo Consiglio Generale del 2021 della Comunità Montana Vallo di Diano

Si è svolto ieri a Padula l’ultimo Consiglio Generale anno 2021 della Comunità Montana Vallo di Diano. Sette i punti all’ordine del giorno, approvati tutti all’unanimità.

1.Approvazione verbali sedute precedenti

2.Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 e rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020

3.Variazione al Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 ratifica della deliberazione di Giunta comunitaria n.66 del 06/12/2021 adottata ai sensi dell’art. 175, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 rendiconto di gestione esercizio finanziario 2020

4.Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche ex art. 20 del dilgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii. – ricognizione partecipazione possedute al 31/12/2021

5.Adeguamento programma triennale delle OO.PP. 2021/23 – annualità 2021

6.Richiesta alla Regione Campania di inserimento del Comune di Pertosa tra i Comuni membri della Comunità Montana Vallo di Diano;

7.Progetto ferroviario dell’alta velocità Salerno/Reggio Calabria. Determinazioni.

Sull’ultimo punto all’ordine del giorno, Francesco Cavallone, Presidente dell’Ente Montano, ha così sintetizzato le iniziative dei Sindaci. “Abbiamo detto più di una volta che l’AV è una svolta per il nostro territorio. Abbiamo deciso all’unanimità di sostenere -come già formalizzato in precedenza- il passaggio della linea con una fermata nel Vallo di Diano e le dovute interconnessioni. Inoltre è stato deciso di dare vita ad un Comitato pro AV di cui presto daremo pubblico annuncio per l’adesione con apertura a tutte le forze sociali del Comprensorio. Questi dovrà contribuire a sostenere la realizzazione della linea ferroviaria”. ​