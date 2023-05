Regolamento per le Occupazioni di Suolo Pubblico per il Ristoro all’Aperto (Dehors) Approvato all’Unanimità ad Agropoli

Nel corso del Consiglio comunale riunitosi oggi ad Agropoli, è stato approvato all’unanimità il regolamento per le occupazioni di suolo pubblico destinate al ristoro all’aperto, noto come dehors. Tali disposizioni riguardano le attività di somministrazione di alimenti e bevande e altre produzioni artigianali di tipo alimentare. Fino ad oggi, la città di Agropoli non disponeva di un regolamento specifico, poiché quello esistente era stato abrogato nel giugno 2020. Durante questo periodo transitorio, ci si è attenuti alle normative nazionali, che avranno validità fino al 31 dicembre 2023.

Regole chiare per operatori e uffici comunali

L’Amministrazione comunale intende fornire regole e principi chiari sia agli operatori commerciali che agli uffici comunali incaricati di gestire le relative pratiche. Il regolamento è corredato da un disciplinare tecnico che specifica le tipologie di installazioni consentite, le dimensioni e altri dettagli pertinenti. Il territorio di Agropoli è suddiviso in tre zone: il centro storico, le aree pedonali/ZTL e il centro abitato. Ognuna di queste zone presenta caratteristiche specifiche in relazione alle occupazioni di suolo pubblico per il ristoro all’aperto.

L’impegno dell’Amministrazione per il settore commercio

Il sindaco Roberto Mutalipassi commenta l’approvazione del regolamento affermando che essa dimostra l’attenzione particolare che la sua Amministrazione riserva al settore commerciale, cercando di adottare tutte le iniziative e progettazioni possibili per favorirne il rilancio. L’impegno dell’Amministrazione Mutalipassi per il settore commercio, fanno sapere dall’Ente, non si esaurisce con l’approvazione del regolamento, poiché il prossimo obiettivo è la predisposizione del SIAD (Strumento di Intervento per l’Apparato Distributivo), che riveste un’importanza fondamentale ed è atteso con ansia nella città di Agropoli.

Regole certe e promozione di una concorrenza leale

L’assessore al Turismo, Commercio ed Eventi, Roberto Apicella, si dichiara soddisfatto dell’approvazione del regolamento, definendolo un passo significativo e un gesto di sostegno dell’Amministrazione Mutalipassi verso i commercianti di Agropoli. Grazie a questo regolamento definitivo, le attività commerciali potranno disporre di regole chiare e soprattutto paritarie per tutti, promuovendo così una concorrenza leale e il rispetto delle nuove disposizioni.