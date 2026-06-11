“Regata del Sorriso” ad Agropoli: vela e solidarietà per i bambini oncoematologici

Una giornata all’insegna della spensieratezza e della condivisione si è svolta presso la Lega Navale di Agropoli, dove ha avuto luogo la “Regata del Sorriso”, iniziativa promossa dall’Associazione “La Vacanza del Sorriso”. L’evento ha regalato ai bambini e ai ragazzi oncoematologici un’esperienza speciale a bordo di imbarcazioni a vela.

Accompagnati da skipper esperti, i giovani partecipanti hanno navigato nelle acque del porto di Agropoli, vivendo momenti di gioia, divertimento e serenità.

Sport e inclusione nel mare del Cilento

Tra sorrisi, entusiasmo e voglia di stare insieme, la manifestazione ha rappresentato un’importante occasione di svago e inclusione, offrendo ai ragazzi una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni positive.

Un’iniziativa speciale che conferma, ancora una volta, il profondo valore dello sport e del mare come straordinari strumenti di aggregazione, solidarietà e benessere.