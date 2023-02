Reflusso gastrico notturno, che fastidio. Ecco un consiglio che non tutti sanno e che dovresti seguire per stare meglio

Il reflusso gastrico è una condizione molto comune. Si tratta di un disturbo digestivo in cui i succhi gastrici contenenti acido vengono spinti dallo stomaco fino all’esofago, provocando un forte bruciore di stomaco e una sensazione di pienezza.

Sebbene non sia pericoloso per la salute, può causare molto disagio e interferire con le normali attività quotidiane. In questo articolo scopriremo come affrontare il reflusso gastrico e come prevenirlo.

Che cos’è il reflusso gastrico

Il reflusso gastrico è un disturbo digestivo che può causare sintomi come bruciore di stomaco, dolore alla parte superiore dell’addome e difficoltà ad assumere cibo. Colpisce un gran numero di persone, soprattutto quelle in età adulta, e può essere molto fastidioso e doloroso.

Il reflusso è causato da un malfunzionamento del sistema digestivo che porta a una serie di problemi, tra cui il riflusso acido nell’esofago. La pressione sullo sphincter esofageo inferiore (un muscolo che controlla l’accesso all’esofago) può aumentare a causa di alcune abitudini alimentari o per altri problemi medici. Il reflusso può anche essere causato da una dieta ricca di grassi o spezie piccanti.

Qual è la posizione migliore per dormire se si soffre di reflusso gastrico

Dormire in posizione verticale è consigliabile per chi soffre di reflusso gastrico perché riduce la pressione sullo sphincter esofageo inferiore. Dormire su un fianco con le gambe appoggiate su un cuscino o su un materasso più alto può anche aiutare a mantenere la posizione verticale.

Se non si riesce a dormire in posizione verticale, provare ad alzare la testata del letto di circa 15 cm, in modo che la testa sia più in alto del corpo. Inoltre, evitare di mangiare prima di andare a letto può contribuire notevolmente a ridurre i sintomi del reflusso.

Come prevenire il reflusso gastrico

Ci sono diversi modi per prevenire il reflusso gastrico. Innanzitutto, evitare di mangiare cibi ricchi di grassi e spezie piccanti, poiché possono irritare lo stomaco e aumentare i livelli di acidità nell’esofago. Bere molti liquidi durante la giornata aiuta anche ad alleviare i sintomi del reflusso. Fare piccoli pasti durante il giorno e non mangiare troppo vicino al momento di andare a letto può anche fare una grande differenza nella gestione dei sintomi del reflusso.

A che ora andare a dormire per evitare il reflusso gastrico

Ideale sarebbe andare a letto prima delle 22:00 per evitare di soffrire di reflusso gastrico durante la notte, dato che i livelli di acidità nell’esofago sono più bassi prima di quell’ora rispetto alle ore successive.

Dormire prima delle 22:00 consente anche alle persone con questo disturbo digestivo di godersi più ore complete ed ininterrotte di sonno, il che a sua volta può contribuire ad alleviare i sintomi del reflusso notturno.

Cosa non mangiare la sera prima di coricarsi per evitare il reflusso gastrico

Le persone con reflusso devono evitare cibi fritti, grassi o piccanti la sera prima di andare a letto, poiché possono peggiorare i sintomi della malattia. Inoltre, è meglio non bere bevande contenenti caffeina o alcolici prima di coricarsi poiché possono aggravare i sintomi del reflusso.

Si consiglia inoltre di evitare gli agrumi e altri alimenti aciduli come pomodori e peperoni rossi prima di andare a letto, poiché possono aggravare i sintomi della malattia.

I consigli utili per combattere il reflusso gastrico

Cambiamenti nello stile di vita possono significativamente ridurre i sintomi del reflusso gastrico e alcuni semplici consigli possono essere particolarmente utili: limitare l’assunzione di caffè e bevande contenenti caffeina; smettere completamente l’alcol; mangiare pasti più piccoli con minor frequenza; non fumare; assumere farmaci antiacidi per trattare i casi più gravi; e praticare attività fisica regolarmente per mantenere un peso sano ed equilibrato e prevenire così lo sviluppo della malattia o aggravarne i sintomi esistenti.

Il reflusso gastrico può essere una condizione fastidiosa e dolorosa, ma con le giuste strategie di benessere, come quelle discusse in questo articolo, è possibile ridurre i sintomi e sentirsi meglio.

Prendersi cura della propria salute è un compito importante, quindi non lasciare che il reflusso gastrico ti limiti. Con l’aiuto degli alimenti giusti, delle pratiche di stile di vita sane e dell’assunzione di farmaci se necessario, puoi gestire i sintomi del reflusso gastrico e vivere una vita più sana.