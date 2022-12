Una tisana antinfluenzale per combattere immediatamente raffreddore e tosse

Le tisane a base di zenzero e limone sono un’ottima alternativa naturale per prevenire e curare i sintomi dell’influenza. Il succo di limone ha proprietà antibatteriche, mentre lo zenzero è noto per le sue proprietà antinfiammatorie e digestive. In questo articolo esamineremo più da vicino come preparare una tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone, come assumerla e quali altri ingredienti aggiungere per ottenere il massimo effetto.

1. I malanni di stagione

Con l’arrivo dell’inverno, soprattutto durante le fredde giornate autunnali e invernali, i malanni di stagione sono all’ordine del giorno: tosse, raffreddore, mal di gola e influenza possono colpire anche i più resistenti. La tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone offre un modo naturale ed efficace per affrontare questi fastidiosi disturbi.

2. I benefici di zenzero e limone per combattere tosse e raffreddore

L’utilizzo dello zenzero e del limone come rimedi naturali contro tosse e raffreddore risale a secoli fa. Lo zenzero è ricco di vitamine A, C e B6, acido folico, potassio, magnesio, calcio e ferro. Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie è un ottimo alleato contro la congestione nasale e i malanni influenzali. Il limone contiene flavonoidi, vitamina C ed antiossidanti che possono aiutare a prevenire il raffreddore e a ridurre la gravità dei sintomi. La vitamina C del limone ha anche proprietà antivirali che possono aiutare a lenire i sintomi da raffreddore.

3. Come preparare una tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone

Per preparare una tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone bastano pochi ingredienti: acqua, radice di zenzero fresca, succo di mezzo limone e miele opzionale (per dolcificare). Per prima cosa grattugiare finemente 3 cm di radice di zenzero fresco e metterlo in una ciotola. Portare ad ebollizione 1 litro d’acqua e versarla sullo zenzero grattugiato. Lasciar riposare per 10 minuti. Aggiungere mezzo limone spremuto ed eventualmente miele al gusto personale. Filtrare la tisana con un colino o una garza e servire ben calda.

4. Come conservarla

Una volta preparata la tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone può essere conservata in frigorifero per alcuni giorni in un contenitore ermetico o in un flacone spray con dosatore. Se si desidera conservarla più a lungo si consiglia di congelarla in cubetti di ghiaccio per evitare che si deteriori troppo rapidamente.

5. Quando e come assumere la tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone

La tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone può essere consumata calda o tiepida due o tre volte al giorno per alleviare i sintomi da raffreddore o influenza come stanchezza, congestione nasale, tosse secca o produttiva, mal di gola o febbre. Si raccomanda comunque agli adulti di non assumere più di 4 grammi al giorno (2 cucchiaini) per evitare effetti collaterali come bruciori allo stomaco o flatulenza.

La tisana antinfluenzale a base di zenzero e limone è una soluzione naturale, sicura ed efficace per prevenire e trattare i sintomi dell’influenza. La ricerca scientifica ha dimostrato che gli ingredienti attivi come lo zenzero e il limone possono avere un impatto positivo sulla salute delle persone, offrendo una soluzione semplice, conveniente e gustosa per la prevenzione dell’influenza. Considerando tutti i benefici che questa tisana può apportare, è chiaro che è una scelta intelligente per prevenire l’influenza e mantenere uno stile di vita sano.