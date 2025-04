Rassegna “Federica Tropiano”: sold out per la terza edizione, 121 giovani danzatori in scena

Si è svolta domenica 13 aprile 2025 al Teatro Scarpetta di Sala Consilina la terza edizione della Rassegna di Danza “Federica Tropiano”, organizzata dall’Associazione 21 Passi con il patrocinio del Comune di Sala Consilina. In scena, 121 ballerini e ballerine provenienti da scuole di danza di tutto il Sud Italia si sono esibiti davanti a una sala sold out in assoli, passi a due e coreografie di gruppo, nelle discipline modern, contemporary, hip hop e latin.

A valutare le performance, una giuria composta da Gabriele Manzo, Antonio Barone e Demis Autellitano, affiancati dalla ballerina Valentina Vernia (Banana) e dalla coreografa Maria Zaffino. Sono state assegnate borse di studio per la partecipazione a prestigiosi stage nazionali, oltre ai premi intitolati a Federica Tropiano.

Ecco tutti i vincitori

Borse di studio – Stabia Summer Dance

Gruppo, ASD Sport Zone (Sala Consilina)

Gruppo, House of Dance (Vietri sul Mare)

Gruppo, Lu Danse (Sala Consilina)

Duo, New Arte in Danza (Battipaglia)

Assolo Giada Libri, ASD Divina (Reggio Calabria)

Assolo Carmen Castori, Danse Ensemble (Cava de’ Tirreni)

Borse di studio – Don’t Stop Dance Competition

Gruppo, Lu Danse (Sala Consilina)

Gruppo, ASD Sport Zone (Sala Consilina)

Assolo, Giada Libri, ASD Divina (Reggio Calabria)

Gruppo, Want to Dance (Padula)

Borsa di studio – Winter Dance Competition (Maria Zaffino Academy)

Assolo, Pierpaolo Monzillo, Dance Studio (Nocera)

Gruppo, House of Dance (Vietri sul Mare)

Premio 21 Passi (in collaborazione con DFL La Mura)

Michelle D’Alessio, Studio Danza Movika (Sala Consilina)

Borse di studio “Federica Tropiano”

Miglior Assolo: Carmen Castori, Danse Ensemble (Cava de’ Tirreni)

Miglior Passo a due: House of Dance (Vietri sul Mare)

Miglior Gruppo: House of Dance (Vietri sul Mare)

Ancora una volta, la Rassegna ha saputo unire la passione per la danza al ricordo vivo di Federica Tropiano, nel giorno in cui avrebbe compiuto 26 anni. Un palco di qualità, un pubblico caloroso e tanta energia hanno reso speciale ogni momento.

La direzione artistica della rassegna è stata curata dall’Associazione 21 Passi, con il contributo di Jennifer Saia, insegnante di danza di Federica, e la conduzione di Pasquale Sorrentino.

Edizione 2025

Un ringraziamento speciale va alle autorità locali che hanno presenziato all’evento, conferendo ulteriore valore alla manifestazione: il sindaco di Sala Consilina, Domenico Cartolano; l’assessora Teresa Paladino; il sindaco di Teggiano, Michele Di Candia; i consiglieri regionali Tommaso Pellegrino e Corrado Matera; la comandante dei Carabinieri di Sala Consilina, Veronica Pastori; il comandante della Polizia Stradale di Sala Consilina, Nicola Molinari; e la vice sindaca di Padula, Caterina Di Bianco.

«Ogni edizione è speciale, ma questa lo è stata ancora di più – ha commentato Ilaria Tropiano, presidente dell’Associazione – perché abbiamo vissuto una giornata intensa, piena di arte e amore, in cui il ricordo di Federica è stato più vivo che mai. Ringrazio tutti coloro che hanno partecipato e sostenuto l’evento: scuole, famiglie, giurati, artisti e aziende locali. L’appuntamento è alla prossima edizione, per continuare a danzare nel segno del talento, dell’impegno e del ricordo di Federica».