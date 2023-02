Rapina a Capaccio Scalo, colpo in una sala slot

Ancora una rapina. Colpo a mano armata in una sala slot sita a Capaccio Scalo, in viale della Repubblica. Stando alle prime ricostruzioni effettuate dai carabinieri della compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, un uomo a volto coperto si sarebbe introdotto nell’attività armato di pistola.

La dinamica della rapina

A quel punto avrebbe intimato al proprietario di consegnargli i soldi. Una volta presi i contanti si è dileguato. Forse a poca distanza era presente un complice che lo attendeva in auto. I militari giunti sul posto hanno immediatamente avviato le indagini.

Acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza e perlustrata la zona. A poca distanza era presente la pistola, ma si trattava di un’arma giocattolo come ha confermato il tappino rosso presente dinanzi alla canna.

I precedenti

Purtroppo negli ultimi tempi sono stati messi a segno diversi colpi, furti in appartamento o in attività ma anche rapine, come le tre registrate in pochi giorni a Salerno. La stessa sala slot di Capaccio era stata già presa di mira in passato.

Sull’identità del rapinatore di Capaccio Paestum sono in corso indagini ma si tratterebbe di uno straniero, come avrebbe confermato il titolare che avrebbe riconosciuto un accento non italiano. Da quantificare il valore del bottino.