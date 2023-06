Raccolta fondi solidale a Polla per aiutare la famiglia della donna ucraina stroncata da un malore

La signora Oksana è stata stroncata da un malore, a soli 58 anni fa, a Polla, mentre percorreva via Campi. Inutili i soccorsi dei residenti e dei sanitari del 118, purtroppo per la donna non c’è stato nulla da fare. L’episodio ha scosso la comunità del centro valdianese considerato che Oksana era molto conosciuta in zona. Di professione badante era molto apprezzata e stimata.

La morte di Oksana

Oksana, viveva a Polla da alcuni anni ed aveva conosciuto, qualche giorno prima della sua morte, il grande dolore della perdita di un figlio. Il giovane infatti aveva perso la vita in guerra in Ucraina.

Proprio questo dolore, probabilmente l’ha indebolita, fino al malore fatale.

La solidarietà della comunità di Polla

Ma da Polla, dopo tanta tristezza, arriva anche una bell’esempio, perché grazie all’impegno di un cittadino, Carmine Prato (detto Maradona) è partita una raccolti fondi per aiutare la famiglia della signora Oksana a trasferire la salma in Ucraina, per ricongiungerla con il figlio.