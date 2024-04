Quote rosa alla Comunità Montana Alburni, Viola Cuomo: Abbiamo sollevata questione di principio e legalità

La consigliera comunale di Roscigno, Viola Cuomo, interviene dopo il rigetto da parte del Consiglio di Stato dell’appello del Comune contro la delibera del consiglio della Comunità Montana Alburni sulla nomina della Giunta per lesione del principio di pari opportunità.

“Nessuna opposizione all’esecutivo, ma rispetto delle quote rosa”

“In primis chiarisco – sottolinea la Cuomo in una lettera inviata al presidente della Comunità Montana Alburni Gaspare Salomone e per conoscenza ai sindaci dei comuni aderenti all’ente montano – che giammai ho dichiarato di pormi in posizione oppositiva rispetto all’esecutivo ed al presidente, ma ho semplicemente esternato al Consiglio comunitario la necessità di ripristinare il principio di pari opportunità tra uomo e donna nella composizione della Giunta.”

“Sottoscritto il documento programmatico per adesione ai contenuti”

“E poi, apprendendo dalla succitata vicenda giudiziaria dell’esistenza di un documento politico e programmatico, la cui sottoscrizione è presupposto necessario per l’instaurazione del legame di fiduciarietà politica, condividendone appieno i contenuti lo sottoscrivo e lo trasmetto in segno di adesione”, aggiunge la Cuomo.

“Non per entrare in Giunta, ma per il rispetto delle quote rosa”

“Ho fatto questo percorso non per entrare in Giunta ma semplicemente per far valere il rispetto delle quote rosa e della pari opportunità. Ho sollevato una questione di principio e di legalità”, conclude la consigliera.