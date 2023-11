Quasi un milione di euro per lo stadio “Morra” di Vallo della Lucania: al via i lavori

Una buona notizia per Vallo della Lucania e quanti auspicano di rivedere in città la Gelbison. È stato pubblicato nei giorni scorsi l’avviso per l’affidamento dei lavori di riqualificazione, adeguamento ed ampliamento del campo sportivo “Giovanni Morra”.

I dettagli dei lavori

Il costo totale dei lavori è fissato a 918.145 euro, di cui 8.054 euro sono destinati agli oneri di sicurezza. Al momento, il costo della manodopera è ancora in fase di stima, con la possibilità di variazioni nelle stime relative a manodopera e sicurezza, le quali restano soggette ad aggiornamenti costanti. Le candidature e le manifestazioni di interesse devono essere presentate attraverso la piattaforma telematica disponibile all’indirizzo https://piattaforma.asmecomm.it/ entro le ore 12 del 7 dicembre.

L’importanza del progetto per lo stadio “Morra”

I lavori, da tempo attesi dai ferventi tifosi rossoblù, rappresentano passo importante per la cittadina cilentana. Non solo il campo sportivo, ma anche la riqualificazione e l’affidamento dei campi da tennis rientrano nel più ampio progetto che il Comune di Vallo della Lucania vuole portare a termine nel minor tempo possibile per garantire spazi dedicati allo sport alla comunità