Vallo della Lucania: ok al Bilancio di Previsione, partono i lavori per il “Morra” , 24 Milioni a scuole e infrastrutture

Approvato il bilancio di previsione del comune di Vallo della Lucania. Si punta alla infrastrutture, soprattutto quelle scolastiche e sportive. Un piano che prevede un impiego di 24 milioni e che porterà al compimento di alcuni lavori, in parte già iniziati, come quelli relativi ai campetti da tennis, in manutenzione straordinaria, al parcheggio nella frazione Angellara, mentre a brevissimo, assicura il consigliere Antonio Bruno, partiranno quelli sulla località San Francato e relativi alla demolizione e ricostruzione del complesso scolastico Parmenide – Torre. Soprattutto saranno inaugurati gli attesissimi interventi sullo Stadio Comunale G. Morra.

La “previsione” della Maggioranza

La discussione, relativa al piano d’investimenti contenuto nel bilancio di previsione, si apre proprio con una riflessione amara, ma giustificativa delle azioni programmatiche del gruppo di maggioranza: “Alziamo il muro, dobbiamo fare difesa di questo territorio – afferma il capogruppo di maggioranza Antonio Bruno – o ci apriamo alla politica che ci viene posta dal territorio o noi soccomberemo, non c’è prospettiva”

Il Piano

In virtù delle istanze che promanerebbero dal territorio, il gruppo di maggioranza è coeso su quelle che sono le urgenze da affrontare, in special modo l’edilizia scolastica, alcune strade che necessitano interventi urgenti, un piano parcheggi e soprattutto la messa in opera degli interventi sullo Stadio “Giovanni Morra”, al centro di spinose polemiche nel corso dell’anno passato: “Abbiamo subito un’aggressione mediatica , 22 anni che Vallo della Lucania non aveva il campo sportivo, ma ad un certo momento si è scoperto che gli altri comuni avevano le strutture sportive, con i soldi dei privati, però, mentre a Vallo della Lucania si chiedeva di fare il miracolo in 2 giorni per fare un campo sportivo: abbiamo recuperato i fondi, entro fine anno partiranno i lavori e Vallo della Lucania avrà una struttura sportiva”.

La soddisfazione del Sindaco

Ringrazia tutti quanti, il sindaco Antonio Sansone, soprattutto i tecnici che in modo volontario stanno dando una mano all’amministrazione, considerando le difficoltà attuali, avendo 24 unità in meno, in carico all’ente comunale, rispetto al suo precedente mandato. Orgoglioso di quanto in questi mesi sia riuscito a fare : “abbiamo già trovato una nuova sistemazione per i Vigili del Fuoco, per l’Agenzia delle Entrate, per le nuoce carceri che probabilmente avremo a Vallo, come avremo l’autonomia scolastica”.

Voto di astensione per i consiglieri di minoranza, eccetto quello contrario, dell’ex di maggioranza, Pietro Miraldi che avrebbe voluto intervenire senza essersi prenotato, a margine dell’incontro: verbalizzato il “no” del sindaco, che togliendogli la parola, hainquadrato l’azione di “una scorrettezza unica”.