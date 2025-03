Punti nascita a rischio chiusura, interviene Attilio Pierro, Deputato della Lega | VIDEO

La vicenda dei punti nascita è ancora al centro delle problematiche che riguardano il Cilento e il Vallo di Diano. Una questione sulla quale si è espresso anche il Deputato della Lega Attilio Pierro.

Le dichiarazioni

“Ci troviamo in campagna elettorale e puntualmente esce qualche problema dal Governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca e non so se un Piano di rientro può essere messo in discussione per il mantenimento attivo di un punto nascite – ha affermato l’onorevole Pierro – Se ricordate bene qualche anno fa la Regione Campania prese l’impegno di accorpare il Punto nascite di Sapri a quello di Vallo della Lucania.

Se tutto questo è stato fatto e se è stato comunicato al ministero della salute non capisco perché il Ministero dovrebbe scrivere alla Regione Campania dato che il flusso del punto nascite dell’ospedale di Sapri doveva essere cancellato e doveva ricadere in quello di Vallo della Lucania.

Dunque il punto Nascite dell’ospedale di Sapri doveva essere un appendice di quello di Vallo della Lucania con alla guida il primario dell’ospedale Vallese. Quindi si doveva trattare di un unica gestione. A questo punto non è stato fatto quanto richiesto”, ha infine chiosato Pierro.