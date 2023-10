Punta dell’Inferno: un Cuore protetto per Castellabate

Dopo la significativa donazione di un defibrillatore alla Comunità di Castellabate, l’Associazione Punta dell’Inferno si impegna ulteriormente nella promozione della sicurezza cardiaca, in particolare per la località da cui prende il nome. Attualmente, infatti, l’associazione ha avviato un corso BLSD (basic life support- early defibrillation) destinato a 10 dei propri associati e ai residenti di Castellabate. Questo corso, realizzato in collaborazione con l’Associazione Vallo Cuore, mira a formare le persone nell’uso corretto del defibrillatore.

Una comunità preparata e solidale

La formazione di 10 nuovi operatori BLSD è un passo significativo verso una comunità preparata ed empatica. Questi associati e residenti, ora abilitati all’uso del defibrillatore, diventano preziosi punti di riferimento per la sicurezza cardiaca della comunità.

Il presidente dell’Associazione Punta dell’Inferno, Antonio Ciardi, ha espresso la gioia di contribuire al benessere di Castellabate attraverso azioni concrete. “Siamo felici di contribuire con piccoli gesti a migliorare ancora di più Castellabate,” ha dichiarato Ciardi a nome di tutti i soci, sottolineando l’importanza dell’impegno sociale per il progresso della comunità.