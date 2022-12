Ripristinate le funzionalità del defibrillatore: paese alburnino torna ad essere cardio-protetto

Le funzionalità del defibrillatore installato nel centro urbano di Controne sono state ripristinate e il paese alburnino è ritornato ad essere un comune cardio-protetto.

La postazione di DAE (defibrillatore) di Piazza Umberto I, nei pressi del Municipio, era rimasta inattiva per un po’ di tempo in quanto necessitava di operazioni di ripristino di batteria e piastre fondamentali per rendere il defibrillatore perfettamente funzionante. Era rimasta attiva, tuttavia, una seconda postazione DAE situata presso la farmacia del paese.

Ecco i defibrillatori presenti sul territorio comunale di Controne

Attualmente, dunque, sono due i defibrillatori presenti nel territorio comunale ma dall’amministrazione, retta dal sindaco Ettore Poti, hanno già fatto sapere che presto saranno aggiunti ulteriori defibrillatori in altre zone del centro abitato. Si tratta di un’iniziativa importante che, in caso di necessità, garantisce la tempestività dell’intervento di soccorso a tutela della salute e della sicurezza dei cittadini e dei visitatori.

Ma cos’è e come funziona il defibrillatore?

Il defibrillatore è un dispositivo salvavita che riconosce le alterazioni del ritmo della frequenza cardiaca e di erogare – se necessario e possibile – una scarica elettrica al cuore, azzerandone il battito e, successivamente, ristabilendone il ritmo.

Un defibrillatore, generalmente, è composto da due elettrodi che devono essere posizionati sul torace del paziente (uno a destra e uno a sinistra del cuore ) e da una parte centrale dedicata all’analisi dei dati da essi trasmessi. Sono quattro le principali tipologie: defibrillatore manuale, defibrillatore semiautomatico esterno (DAE), defibrillatore automatico esterno e interno.