Agropoli: donato un defibrillatore alla Croce Rossa Italiana

Le morti bianche, il lavoro nero e l’allarme disoccupazione tutti temi molto sensibili al segretario nazionale della Filca Cisl Ottavio De Luca e sono stati il leit motiv di un incontro natalizio promosso dalla Filca Cisl del comprensorio Battipaglia – Sapri con i due responsabili Peppe Marchesano e Marco Martino i quali, grazie all’impegno degli iscritti al sindacato, hanno donato un defibrillatore alla Croce Rossa di Agropoli.

La sala del consiglio comunale di Agropoli era gremita di lavoratori iscritti alla Filca Cisl, tutti contenti di aver contribuito alla donazione fatta alla Croce Rossa agropolese. Presenti anche Giovanni Passamano storico rappresentante della cassa edile, dei sindaci Alfieri, Coppola e Rotolo e dei rappresentanti della croce rossa di Agropoli.

Tra i tanti lavoratori del territorio cilentano e a sud di Salerno che hanno partecipato attivamente all’iniziativa ci sono anche lavoratori del casertano tra i quali Silvio Santoro delegato Filca CISL che nonostante sia residente a Casal di Principe è sempre attivo e presente sul territorio salernitano e di tutta la Campania.

Non ha fatto mancare il suo messaggio l’ex campione della Serie A l’avvocato Guglielmo Stendardo oggi docente Luiss e opinionista Rai, il quale con due video messaggi ha evidenziato l’importante iniziativa di beneficenza e ha voluto salutare il segretario nazionale De Luca per l’impegno e per l’attenta presenza nei luoghi opportuni nonché per la crescita della Filca Cisl.

La serata si è chiusa con la distribuzione di panettoni per i lavoratori, gente umile e intellettualmente grande che fanno dell’umiltà la loro più grande alleata. Gente che lavora e che s’impegna, sono loro gli uomini della costituzione, e sono l’orgoglio per il segretario nazionale Ottavio De Luca.