Provincia, Enzo Napoli candidato per il Pd: “Collaborazione e ascolto dei territori” | VIDEO

La data del 6 aprile si avvicina, quando sindaci e amministratori del territorio Salernitano saranno chiamati ad eleggere il nuovo presidente della provincia.

Elezioni anticipate a seguito delle dimissioni dell’ex sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri, dopo l’inchiesta che lo ha coinvolto. Nessuna sorpresa sulle candidature: come già evidenziato in queste settimane sono due le figure che si affronteranno nella tornata elettorale del 6 aprile.

Il Pd e le forze di centrosinistra compatto con Enzo Napoli

Il Pd e le forze della coalizione di centrosinistra si sono compattate attorno alla figura del sindaco di Salerno, Enzo Napoli, definito dal segretario provinciale del partito, Enzo Luciano “un candidato autorevole, competente e unitario” e dal vice presidente della provincia Guzzo, che negli ultimi cinque mesi ha retto l’Ente come “una candidatura al rialzo”.

Centrodestra con Giuseppe Rinaldi

A rappresentare il centrodestra, invece, sarà il sindaco di Montesano sulla Marcellana, Giuseppe Rinaldi, “persona perbene, appassionato, preparato, leale. – come sottolineato dal senatore e coordinatore regionale di Fdi, Antonio Iannone. – una vera alternativa per fare in modo che la Provincia torni ad essere la casa di tutti i territori e non il comitato elettorale del PD”. Intanto, Napoli ha già chiarito quale sarà il suo impegno per la presidenza: ascolto dei territori, lavoro di squadra e collaborazione.