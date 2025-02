Elezioni provinciali: iniziano a delinearsi i primi scenari, le interviste | VIDEO

È fissato per il prossimo 6 aprile l’appuntamento elettorale per il rinnovo della carica alla guida dell’Ente provinciale, dopo le dimissioni di Franco Alfieri che hanno aperto un nuovo scenario politico – amministrativo per l’Ente. Le candidature, che riguarderanno solo i Sindaci in carica, saranno ufficializzate nelle prossime settimane ma il confronto politico è già iniziato con le diverse forze in campo che valuteranno le numerose alleanze e strategie che permetteranno di scegliere il nuovo Presidente.

Le dichiarazioni del presidente facente funzioni, Giovanni Guzzo

“A seguito della comunicazione delle dimissioni del presidente Alfieri, arrivata nella mattinata di lunedì, dopo pochissimi minuti ho convocato le elezioni – ha dichiarato il presidente facente funzioni Giovanni Guzzo – Aprivano in realtà novanta giorni per farlo ma non abbiamo perso neanche un minuto di tempo per convocare le elezioni. Un ente come il nostro ha la necessità di avere un presidente. Noi abbiamo svolto il ruolo con umiltà, con perseveranza e con costanza. I partiti stanno lavorando per trovare la sintesi per quanto riguarda la colazione di centrosinistra, e siamo sicuri che questo accadrà. Siamo qui per continuare un impegno preso per tutti i 158 comuni della provincia. Da sempre siamo qui a testimoniare questa passione e determinazione per il territorio”.

“Siamo pronti a portare avanti il lavoro fatto fino ad ora”

“Noi crediamo che il centro sinistra abbia le risorse per dare continuità al lavoro amministrativo – ha poi aggiunto Franco Picarone, presidente della Commissione Bilancio in Regione Campania – La Provincia è stato un punto di riferimento per le azioni di sviluppo del territorio. Molte delle scelte strategiche della Regione Campania sono passate attraverso la Provincia e alla Provincia sono arrivate le istanze del territorio per un rapporto proficuo con la Regione. Per cui noi siamo per continuare questo lavoro e per per portare avanti le numerose iniziative di sviluppo e di infrastrutture che abbiamo programmato sul territorio della Provincia di Salerno e della Regione Campania”.