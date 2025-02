Elezioni Provincia di Salerno: fissata la data del voto

Il Presidente FF della Provincia di Salerno, Giovanni Guzzo, ha firmato questa mattina il decreto che ufficializza la data delle prossime elezioni per la presidenza della Provincia. Il voto si terrà domenica 6 aprile, con seggi aperti dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Un passaggio cruciale dopo le dimissioni di Alfieri

L’appuntamento elettorale sarà di fondamentale importanza per il rinnovo della guida provinciale, dopo le dimissioni di Franco Alfieri, che hanno aperto un nuovo scenario politico-amministrativo per l’ente. Come stabilito dalla normativa vigente, si tratterà di un’elezione di secondo livello, riservata esclusivamente agli amministratori locali del territorio.

Il ruolo di Giovanni Guzzo

Nonostante l’attuale Presidente Giovanni Guzzo, sia alla guida della Provincia, non potrà candidarsi per la presidenza definitiva. Infatti, la norma prevede che il ruolo sia riservato esclusivamente ai sindaci in carica. Tuttavia, fino al voto del 6 aprile, Guzzo continuerà a svolgere le funzioni di presidente, garantendo la continuità amministrativa dell’ente.

Prossimi passi verso le elezioni

Nelle prossime settimane saranno ufficializzate le candidature e si delineeranno gli schieramenti in vista del voto. Il confronto politico è già iniziato, con le diverse forze in campo che valuteranno alleanze e strategie per la scelta del nuovo presidente.