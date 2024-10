Protezione delle tartarughe: presentato il progetto “Life Turtlenest in Campania”, firmato protocollo con Legambiente

Nella mattinata di ieri, presso il Museo Darwin Dohrn, è stato presentato il progetto Life Turtlenest, un’iniziativa che mira a tutelare le tartarughe marine e i loro habitat di nidificazione in Campania. Il progetto prevede azioni concrete, tra cui la creazione di una rete internazionale, l’adozione di best practices e la formazione degli operatori degli stabilimenti balneari.

Le attività

Una campagna di sensibilizzazione accompagnerà queste attività, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza e il consenso sociale sulle politiche di protezione degli habitat di nidificazione. La collaborazione tra enti, come Legambiente, la Stazione Zoologica Anton Dohrn, le università e le regioni coinvolte, è fondamentale per il successo di queste iniziative. In particolare, l’Ente Parco Foce Sele, Tanagro e Monti Eremita Marzano svolge un ruolo cruciale nella gestione delle zone di nidificazione, specialmente nelle aree di Paestum, dove le tartarughe possono trovare un rifugio sicuro.

Protocollo d’intesa con Legambiente

È stato firmato un protocollo d’intesa con Legambiente che prevede misure specifiche per garantire la conservazione della specie. Tra queste: Monitoraggio dei nidi e sicurezza delle uova fino alla schiusa. Comunicazione alle autorità riguardo tracce e nidi trovati. Rispetto delle normative ambientali per proteggere le spiagge. Pulizia delle spiagge e sensibilizzazione dei cittadini. Limitazione delle emissioni luminose e sonore nelle aree di nidificazione. Promozione delle iniziative “Comuni amici delle tartarughe” e “Lidi amici delle tartarughe”. Legambiente supporterà l’ente parco con attività educative e campagne di pubblicità per coinvolgere le comunità locali.

Il protocollo ha una validità di cinque anni, con possibilità di rinnovo, testimoniando l’impegno a lungo termine per la salvaguardia di queste specie. Antonio Cuomo, presidente dell’ Riserve Naturali “Foce Sele – Tanagro” e “Monti Eremita-Marzano”, impossibilitato a partecipare, ha delegato il portavoce Antonio Elia, giornalista e l’ingegnere Francesco Marra, responsabile amministrativo dell’Ente Riserve. Il presidente Cuomo ha sottolineato: “Abbiamo avuto l’onore di ricevere la bandiera per la firma del protocollo come riserva amica delle tartarughe. Questo riconoscimento rappresenta non solo un traguardo, ma un messaggio di responsabilità e speranza per il futuro”.