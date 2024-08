Protezione Civile Campagna, partono le iscrizioni

Dal 1° settembre partirà la nuova campagna reclutamento per la Protezione Civile di Campagna. I neo aspiranti volontari dai 16 anni in su, potranno proporre la propria candidatura compilando un modulo online.

Le attività

I neo iscritti dopo un breve colloquio conoscitivo, frequenteranno un periodo di 6 mesi di tirocinio, durante il quale parteciperanno alle attività del nucleo in affiancamento ai volontari con più esperienza in materia di Protezione Civile, ed in contemporanea dovranno partecipare al corso di formazione base per acquisire tutte quelle nozioni base necessarie per svolgere le mansioni di volontario di Protezione Civile.

Al superamento del corso, i neo iscritti potranno scegliere di far parte delle varie squadre specializzate presenti all’interno del nucleo, come ad esempio la squadra antincendio boschivo composta da volontari opportunamente formati con corsi regionali e la squadra drone composta da volontari che hanno superato gli esami di abilitazione alla guida di droni per la ricerca di persone o avvistamento piccoli focolai di incendi di sottobosco.

Dallo scorso mese di luglio la squadra antincendio boschivo del Nucleo è a disposizione della Sala Operativa Provinciale e Regionale della Protezione Civile, per l’attività di spegnimento e pattugliamento degli incendi boschivi, in tutta la Regione.

Nel 2024 il Nucleo Comunale di Protezione Civile ha concentrato buona parte della sua attività soprattutto verso i ragazzi, con due progetti volti a sensibilizzare i giovani alla figura del volontario e alle buone regole per una cittadinanza attiva:

Il primo ha visto impegnati i volontari del nucleo da febbraio a giugno in un progetto di educazione civica in collaborazione con l’Istituto Comprensivo Campagna Capoluogo denominato “ COMINCIAMO DA NOI ”, avente per oggetto le buone pratiche di Protezione Civile e le regole di cittadinanza attiva.

”, avente per oggetto le buone pratiche di Protezione Civile e le regole di cittadinanza attiva. Il secondo, rispondendo ad un’iniziativa del Dipartimento Nazione di Protezione Civile, denominato “ANCH’IO SONO LA PROTEZIONE CIVILE” ha visto protagonisti 24 ragazzi dai 10 ai 13 anni che hanno trascorso 5 gg – h 24 con i volontari, durante il quale hanno potuto conoscere da vicino le componenti del sistema di Protezione Civile e le attività dei volontari.

Anche per il prossimo quadrimestre sono state messe in campo numerose iniziative rivolte sia alla professionalizzazione dei volontari che alla collettività, con un occhio particolare ai più giovani.