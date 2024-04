Prostituzione: controlli serrati a Battipaglia, 5 multati

La Polizia Municipale di Battipaglia ha intensificato i controlli sul litorale della città per contrastare il fenomeno della prostituzione.

Controlli a tappeto

Gli agenti, guidati dal Generale Fausto Ciriaco Troisi, hanno pattugliato la zona tra il Tusciano e località Lago per accertarsi che venisse rispettata l’ordinanza emanata nei mesi scorsi dalla sindaca della città, Cecilia Francese.

Due donne sorprese con un cliente

Proprio in tale ambito, nei pressi della foce del Tusciano, hanno sorpreso un uomo che si intratteneva con due donne. Scenario simile in un’altra zona della città, dove sono state sorprese altre due prostitute.

Sanzioni e Daspo urbano

Per tutti e cinque i soggetti coinvolti sono state elevate sanzioni di 500 euro. Inoltre, per le donne sorprese in compagnia del cliente è scattata la segnalazione ai fini del Daspo urbano.