Cilento: emanata ordinanza per la manutenzione di terreni privati che ricadono su strade pubbliche

Il sindaco di Altavilla Silentina, Francesco Cembalo, ha emesso un’ordinanza che obbliga i proprietari di tutti gli spazi e i fondi confinanti con le strade pubbliche, che siano comunali, provinciali o statali, di provvedere alle operazioni di bonifica e potatura degli alberi, delle siepi, delle piante e di ogni altro tipo di vegetazione che, proprio a causa della noncuranza, troppo spesso finisce per rappresentare un ostacolo per la circolazione.

La misura si è resa necessaria perché, dall’ente, hanno constatato, in diverse zone, la presenza di ramaglie secche, alberi, cespugli e siepi la cui crescita, raggiungendo il ciglio stradale, è diventata un ostacolo alla visibilità necessaria per la sicurezza del transito veicolare e pedonale .

La presenza di numerosi alberi appartenenti a privati, anche di alto fusto, che si protendono oltre il confine stradale, è stata rilevata lungo diverse strade.

L’ordinanza

L’ordinanza comunale obbliga, dunque, i proprietari confinanti a mantenere le siepi in ordine in modo che non restringano o danneggino la strada e a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessarie.

I privati, qualora la loro vegetazione per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa dovesse cadere sul piano stradale, dovranno provvedere a rimuoverla nel più breve tempo possibile e dovranno anche mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte delle stesse, in uno stato ottimale in modo da impedire frane o cedimenti del manto stradale.

La pulizia deve essere effettuata entro 10 giorni

Se entro dieci giorni dall’emissione dell’ordinanza, pubblicata martedì 4 luglio, i proprietari non avranno adempiuto a quanto previsto, l’ente comunale provvederà a ripulire in autonomia le vie pubbliche obbligandoli a pagarne i costi, con spese maggiorate.