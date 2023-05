Pronto il cartellone degli eventi “Sport e Gastronomia nel Cilento”: un’estate di sapori e emozioni a Castellabate

Sarà presentato lunedì mattina, 22 maggio, alle ore 10.30, il cartellone degli eventi “Sport e Gastronomia nel Cilento” organizzati dall’associazione Punta Tresino nel territorio comunale di Castellabate.

L’appuntamento

La presentazione avverrà presso il Salone Bottiglieri di Palazzo Sant’Agostino, sede della Provincia di Salerno. L’evento vedrà la partecipazione di importanti figure istituzionali e rappresentanti delle associazioni coinvolte nell’organizzazione.

Gli interventi

Tra i relatori presenti all’evento saranno presenti il presidente della Provincia di Salerno, Franco Alfieri, il consigliere provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino, il presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, il sindaco di Castellabate, Marco Rizzo e il direttore organizzativo dell’associazione Punta Tresino, Giovanni Pisciottano. Inoltre, parteciperanno anche i rappresentanti delle diverse realtà associative coinvolte nell’organizzazione degli eventi.

Gli appuntamenti

Il primo appuntamento in programma sarà quello gastronomico, che si svolgerà dal 2 al 4 giugno. Si tratta della dodicesima edizione della “Festa del Pescato di Paranza”, che quest’anno cambierà location e si terrà nella splendida cornice di Villa Matarazzo, a Santa Maria di Castellabate.

Durante questi tre giorni, i visitatori potranno godere di stand gastronomici, show-cooking e laboratori artigianali. Imperdibile sarà la preparazione della frittura di paranza nella famosa padella gigante.

Gli eventi sportivi prenderanno il via con “Pagaiando per il Cilento”, un raduno internazionale di canoa e kayak da mare in memoria di Salvatore Gaudiano. L’evento, organizzato dalle associazioni di kayak salernitane in collaborazione con Gianni De Luca, si svolgerà nei giorni 24 e 25 giugno lungo il litorale di Castellabate e Agropoli.

Dal 30 giugno al 2 luglio tornerà ad essere protagonista il Nuoto di Fondo, con le gare FIN che copriranno le distanze di un miglio, 3 km e 5 km. Le competizioni si svolgeranno il 30 giugno e il 1 luglio, mentre il 2 luglio avrà luogo il consolidato “Gran Fondo Italia”. Quest’ultimo vedrà i partecipanti nuotare per tutto il Golfo di Castellabate in una prova di 15 km.

Il 9 luglio i riflettori si accenderanno per la “Pallanuoto in Mare”, che ospiterà un torneo provinciale giovanile master. L’evento, organizzato in collaborazione con il Circolo Nautico Salerno e la Polisportiva Santa Maria, offrirà anche la possibilità ai principianti di cimentarsi in questa disciplina.

La manifestazione vedrà la partecipazione di formazioni paraolimpiche e si svolgerà nello specchio d’acqua antistante alla fine del lungomare Perrotti.