Un altro comune del Cilento avrà la sua area per l’attività sportiva con attrezzature per l’allenamento

Anche Piaggine avrà la sua area per l’attività sportiva. Il comune cilentano, retto dal sindaco Renato Pizzolante e che conta poco più di 1100 abitanti, sarà dotato di un cosiddetto playground pubblico, ossia di un parco pubblico all’aperto dotato di tutte le attrezzature per l’allenamento come panche per addominali, cyclette, anelli e sbarre per le trazioni e tanto altro.

I finanziamenti

Il finanziamento per la realizzazione dell’opera e di cui l’ente è risultato beneficiario ammonta a 27.898,64 e rientra tra i fondi PNRR previsti per lo “Sport e l’inclusione sociale”. Le attrezzature, infatti, saranno utilizzabili anche dalle persone diversamente abili o anziane.

Le dichiarazioni

“L’amministrazione comunale di Piaggine, nell’ottica di promuovere il benessere e la salute, nonché di fornire le aree pubbliche di idonee attrezzature che ne migliorino e potenzino la fruizione, si è avvalsa del finanziamento volto alla realizzazione di aree attrezzate per la pratica di sport all’aperto” hanno fatto sapere dalla casa comunale.

Il finanziamento, di cui anche tanti altri enti cilentani sono risultati beneficiari, è stato concesso ai comuni sprovvisti di playground pubblici e con meno di diecimila abitanti.