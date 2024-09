Promozione: Città di Campagna a valanga, pari Sapri

Il Città di Campagna assoluto protagonista del primo turno del campionato di Promozione. I granata battono 9 a 0 il San Valentino Torio. Doppietta per Lammardo e Gullo. L’altra squadra cittadina, invece, perde 1 a 0 con lo Sporting Pontecagnano, decide Marrocco.

Vittoria all’esordio per l’Agerola che batte il Città di Pontecagnano 1 a 0. Pari ad occhiali tra Pagani e Gragnano. La neo retrocessa Pro Sangiorgese inizia il torneo conquistando tre punti contro la Rocchese grazie a Marigliano. 2 a 0 della Sanseverinese al Centro Storico Salerno.

Il Sapri, in quel di Faiano, ferma i padroni di casa: le reti sono di Anzalone per i biancoverdi e Ciorciaro per i cilentani. Infine la formazione più quotata per la vittoria finale, l’Atletico San Gregorio, batte due a uno il Sei Casali con reti Vizzuso e Criscuolo

Risultati

Agerola 1 – Città di Pontecagnano 0

Pagani 0 – Gragnano 0

Campagna 9 – San Valentino 0

Sanguorgese 1 – Rocchese 0

Sanseverinese 2 – Centro Storico 0

Faiano 1 – Sapri 1

San Gregorio 2 – Sei Casali 1

Sp. Pontecagnano 1 – Calcio Campagna 0

Classifica

Campagna 3

Sanseverinese 3

San Gregorio 3

Agerola 3

Sangiorgese 3

Pontecagnano 3

Sapri 1

Faiano 1

Pagani 1

Gragnano 1

Sei Casali 0

Calcio Campagna 0

Città di Pontecagnano 0

Rocchese 0

Centro Storico 0

San Valentino 0