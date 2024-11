Progetto “Campania Welfare”, il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanaro e Alburni cerca partner

Il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanaro e Alburni, ha pubblicato un avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse per l’individuazione del partenariato per la realizzazione delle azioni del progetto “Campania Welfare” a valere su Pr Campania FSE+ 2.

Le manifestazioni di interesse

Possono partecipare alla manifestazione d’interesse i soggetti del Terzo Settore, come definiti ai sensi del D.Lgs. n. 117/2017, iscritti ai registri regionali o nazionali in vigore al momento della presentazione della proposta progettuale; i soggetti iscritti nella Sezione A) dell’elenco regionale degli operatori pubblici e privati accreditati ai sensi della Delibera della Giunta Regionale n. 136 del 22/03/2022; i soggetti promotori di tirocini finalizzati all’inclusione sociale, ai sensi della normativa di riferimento (Art. 2, Reg. Regionale del n. 136 del 22/03/2022. Ciascuno dei soggetti con i requisiti previsti, pena l’esclusione, può partecipare a un solo partenariato.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire esclusivamente a mezzo mail PEC all’indirizzo protocollo@pec.pianosociales10.it entro e non oltre le ore 14:00 del 04.12.2024, trasmettendo la documentazione necessaria in formato PDF firmato digitalmente dal Legale Rappresentante in formato PAdES. Per partecipare è necessario compilare ed inviare istanza di partecipazione in carta libera sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante con allegato documento di identità in corso di validità; la proposta ipotesi progettuale inerente il ruolo del soggetto candidato all’interno del partenariato sottoscritta digitalmente; il curriculum dell’Ente aderente; lo statuto e atto costitutivo e in caso di trasformazioni o cambi di denominazione gli atti probatori. Nell’oggetto della mail-pec dovrà essere indicata la seguente dicitura “Avviso pubblico manifestazioni di interesse per selezione partenariato progetto “Campania Welfare” Ambito S10 – D.D. n. 1007 del 24 ottobre 2024“.

Tutte le informazioni e la documentazione utile per la manifestazione d’interesse è reperibile presso il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni in via Mezzacapo, 251, 84036 – Sala Consilina o comune sul sito dell’Ente