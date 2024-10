Dal Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 un aiuto ai nuclei familiari bisognosi

È stata approvata la graduatoria dei nuclei familiari bisognosi residenti nel territorio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 ammessi ed aventi diritto al sussidio sotto forma di aiuto alimentare per il biennio giugno 2024 – giugno 2026.

Gli aiuti erogati

Il Consorzio Sociale, guidato dal presidente Michele Di Candia, nel dettaglio, erogherà aiuti economici a: 9 nuclei familiari ad Atena Lucana; 11 ad Auletta; 15 a Buonabitacolo; 2 a Caggiano; 8 a Casalbuono; 7 a Monte San Giacomo; 4 a Montesano sulla Marcellana; ben 25 nuclei familiari a Padula; 2 a Pertosa; 17 a Petina; 26 a Polla; ben 67 nuclei familiari a Sala Consilina; 15 a san Pietro al Tanagro; 17 a San Rufo; 17 a Sant’Arsenio; 12 a Sanza; 18 a Sassano; 41 a Teggiano.

Il sussidio sotto forma di aiuto alimentare per il biennio giugno 2024 giugno 2026 è stato erogato in seguito al rinnovo all’adesione al Programma Lotta alla povertà 2024 mediante la sottoscrizione dell’Accordo di collaborazione tra l’Associazione di Volontariato “Banco delle Opere di Carità” di Caserta ed il Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10 per i 19 Comuni aderenti al “Programma lotta alla povertà”. Le graduatorie approvate sono frutto delle risultanze dell’Avviso pubblico da parte del Consorzio Sociale Ambito S10, del 17.06.2024, per la formazione di un elenco di nuclei familiari bisognosi residenti nel territorio del Consorzio Sociale Vallo di Diano Tanagro Alburni – Ambito S10.

Riaperti i termini di presentazione

Infine, il Consorzio Sociale ha deliberato anche di procedere, dato il mancato raggiungimento del numero di beneficiari previsti per qualche Comune alla data di scadenza dell’Avviso, alla riapertura dei termini di presentazione delle domande mediante la pubblicazione di un ulteriore Avviso sul sito istituzionale del Consorzio da parte del Responsabile del procedimento sulla base del numero di richieste che potranno pervenire all’Assistente Sociale, con una cadenza bimensile.