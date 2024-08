Pro Loco Perdifumo e Frazioni: dopo 40 anni torna la “Festa del Bell’Uomo”, ecco gli appuntamenti in programma

Proseguono gli appuntamenti estivi a Perdifumo. Siamo nel cuore dell’estate 2024 e la Pro Loco Perdifumo e Frazioni ha messo in campo una serie di iniziative culturali e gastronomiche che valorizzano il patrimonio naturale e storico del comune situato nel centro del Parco Nazionale del Cilento.

Dopo il Palio dei Comuni cilentani, Perdifumo Arte Viva, che ha accolto tantissimi turisti che hanno potuto ammirare le bellezze storiche e paesaggistiche di Perdifumo con esposizioni d’arte e performances artistiche, il prossimo appuntamento sarà la “Festa della Montagna”.

La festa della montagna

L’evento in programma il 13 agosto, parte nel lontano 1963. Questa festa è un tripudio di allegria, prodotti locali, sfilate e musica. Nata come una delle prime feste nel Cilento, è nota per la particolare decorazione del paese con frasche verdi, che ricreano l’atmosfera del bosco montano. Un momento clou della festa è l’elezione di Miss Montagna, che si svolge in concomitanza con una sfilata di moda, offrendo un mix di tradizione e modernità.

La gastronomia cilentana è protagonista grazie alle numerose signore del paese che preparano con passione e ricercatezza i piatti tipici della tradizione.

Dopo 40 anni torna la Festa del Bell’Uomo

Non finisce qui. Altro appuntamento imperdibile che torna dopo un’assenza di quattro decenni, è quello della Festa del Bell’Uomo. L’iniziativa è in programma per il 14 agosto. L’obiettivo è quello di rievocare una tradizione locale, coinvolgendo l’intera comunità in una serata all’insegna del divertimento e della convivialità.

La manifestazione si terrà nella splendida cornice di Piazza Municipio. Ricchissimo il programma tra percorsi enogastronomici alla scoperta di specialità locali, musica dal vivo con la performance dei Medina Band e da un coinvolgente Dj set.

Entrando nel vivo della manifestazione, in cosa consiste la festa del Bell’uomo? Uomini affascinanti e simpatici, pronti a sfidarsi e ad aggiudicarsi il titolo di Bell’Uomo della serata. Le iscrizioni sono aperte fino alle ore 19:00 del 14 agosto.

“Perdifumo Porte Aperte”

Un’iniziativa annuale che mira a promuovere il patrimonio culturale, storico e naturale del comune. L’appuntamento è per il 17 e 18 agosto. Al via visite guidate, Tour dei principali monumenti storici come la Chiesa di San Sisto II e il Palazzo Baronale, ed escursioni nei sentieri del Parco Nazionale del Cilento. Degustazioni Gastronomiche, stand con prodotti tipici locali e laboratori di cucina tradizionale cilentana. Mostre e Mercati: Esposizioni di arte e artigianato locale, mercati di prodotti agricoli e biologici. Spettacoli e Intrattenimento, concerti di musica folkloristica e moderna, spettacoli teatrali, performance artistiche e danze tradizionali.

Laboratori Didattici: Attività educative per bambini e ragazzi, workshop di artigianato e tecniche tradizionali.

Attività Sportive e Ricreative: Escursioni, passeggiate naturalistiche, gare sportive e giochi tradizionali.

Appuntamento con Perdifolk

Un format innovativo è pronto a scaldare i motori, si tratta del “Concerto Simultaneo”, Perdifolk, un format innovativo che valorizza i beni culturali di Perdifumo, trasformando il borgo in un grande palco artistico. Le esibizioni dal vivo, in chiave acustica e intima, si svolgono in diverse location rappresentative del paese, come scorci particolari, scalinate suggestive e piazzali con elementi architettonici.

Questo evento non solo offre uno spettacolo unico ma crea anche opportunità economiche e turistiche per il territorio, incentivando lo sviluppo di nuove attività ricettive.

L’impegno della Pro Loco

L’organizzazione di questi eventi, curata dalla Pro Loco Perdifumo e Frazioni, guidata dal presidente Agostino Pisano, con il Patrocinio del comune di Perdifumo, punta a promuovere il turismo. Gli eventi non solo valorizzano il patrimonio culturale e naturale del territorio, ma contrastano anche il fenomeno dello spopolamento, incentivando l’afflusso turistico e lo sviluppo economico.