Primavera col freddo: Sala Consilina proroga l’accensione dei riscaldamenti a scuola

Queste prime settimane di primavera sono state caratterizzate da maltempo e freddo, salvo brevi parentesi di sole. Un clima abbastanza insolito considerato che ad Aprile inoltrato c’era chi già indossava il costume per fare i primi bagni.

I riscaldamenti resteranno accesi fino al 28 aprile

Visto il meteo capriccioso a Sala Consilina i riscaldamenti nelle scuole resteranno aperti fino al termine di questo mese, ovvero fino al prossimo 28 aprile. Lo ha deciso il sindaco di Sala Consilina, Francesco Cavallone, che ha firmato un’apposita ordinanza.

Le normative in disposizione prevedevano per la stagione invernale 2022/2023 che i riscaldamenti restassero accesi fino al 7 aprile e per 11 ore al giorno. Ciò anche in considerazione della necessità di ridurre in consumi.

Il commento

Tuttavia, fanno sapere da palazzo di città, «tenuto conto delle attuali condizioni climatiche che registrano ancora temperature molto basse, tali da rendere necessario l’esercizio del potere di deroga per l’accensione degli impianti di riscaldamento». Gli impianti negli istituti scolastici, quindi, resteranno accesi fino al 29 aprile, con l’obbligo di non superare la temperatura interna di 19 gradi.

Una notizia che può sembrare la normalità. In realtà quest’anno, a causa anche dell’aumento dei costi, molti comuni hanno avuto ritardi nell’accensione dei riscaldamenti oppure il servizio ha avuto delle interruzioni.