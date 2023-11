Prima neve e gelate nel Vallo di Diano e Tanagro

Prime nevicate da nord a sud del Vallo di Diano. Nella giornata di sabato, in cui ricorreva la festività di Santa Caterina, le montagne del territorio valdianese ed anche alcuni paesi sono stati imbiancati da una dalla neve.

La foto sulla prima neve

La foto della prima neve sul monte Cervati è stata pubblicata dalla pagina Facebook “Le tre T del Cervati” che ha ripreso una foto scattata da un’escursionista, Deborah la quale insieme ad un gruppo di amici ha potuto godersi la bellezza del paesaggio innevato anche di notte. Il gruppo ,infatti, ha pernottato nelle suggestive baite situate a Ruscio di Vallevona. Tanta la neve caduta sulla Sella del Corticato.

Nella serata di sabato anche a Caggiano la neve ha imbiancato le montagne ed il centro cittadino.

Come previsto le temperature hanno subito una notevole soluzione complice anche il vento che è soffiato per l’intera giornata di sabato. In tanti hanno esclamato nel vedere la neve: “Santa Caterina si è fatta il mantello”. Si racconta, infatti, che una volta, santa Caterina da Siena, da una finestrella vide un mendicante steso all’angolo della via. Mentre recitava le preghiere, l’immagine di quel poveretto esposto al freddo, non la lasciò un istante. Infine, non potendo più resistere, corse in cucina a prendere del pane per deporlo presso il dormiente.

Lo trovò invece sveglio e parecchi infreddolito. L’uomo chiese qualcosa per coprirsi. Caterina senza esitare tolse il mantello nero della penitenza e glielo donò. Alla notte seguente Gesù le comparve in visione dicendole compiaciuto: “Figlia mia, oggi hai coperto la mia nudità: Per questo io, ora, ti rivesto del mantello d’oro della carità”. D’allora in poi Caterina non soffrì mai più il freddo e anche nel più crudo inverno “poteva andare in giro vestita di leggero”. Il calore della Grazia la riparava sempre.

La giornata di ieri, invece, è stata caratterizzata da sole e un cielo azzurro ma da temperature molto rigide. Ed infatti in serata il gelo ha creato disagi in alcuni centri.

L’intervento dei volontari

Provvidenziale è stato l’intervento dei volontari della protezione civile Gopi onlus di Caggiano per salvare le due auto bloccate dal ghiaccio lungo la strada provinciale tra Salvitelle e Caggiano. La situazione, resa critica dalle basse temperature, ha richiesto l’uso di veicoli adatti per affrontare le condizioni difficili.

La prontezza di intervento da parte dei volontari dimostra un forte spirito di solidarietà e impegno verso la comunità locale. Tempestivo anche l’arrivo dei carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, guidati dal capitano Roberto Bertini, che hanno contribuito alla gestione della situazione.