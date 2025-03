Prima Categoria: pareggio tra Agropoli e Pisciotta, allunga la Poseidon

Nel big match della 21a giornata finisce in parità tra Atletico Agropoli Cilento e Atletico Pisciotta, al vantaggio di Scarpa risponde il pareggio di Di Luca, ne approfitta la Poseidon che supera a domini lui lo Stella Cioffi per 0-2 e allunga in classifica sulle dirette concorrenti al titolo.

Continua la striscia di risultati utili consecutivi per la Pixous che supera il Club Serre per 3-1. Finisce in parità a reti bianche tra Polisportiva Marina e Sporting Palomonte. In fondo alla classifica successo esterno importante per il Pro Sala che si impone di misura sul Real Palomonte.

Risultati

Polisportiva Marina – Sp Palomonte 0-0

Atletico Agropoli C. – Atletico Pisciotta 1-1

Real Bellizzi – Real Carillia 0-0

Pixous – Club Serre 3-1

Atletico Battipaglia – Faraone 4-2

Real Palomonte – Pro Sala 0-1

Classifica

Poseidon 55

Atletico Pisciotta 52

Atletico Agropoli Cilento 49

Atletico Battipaglia 40

Pixous 31

Sp Palomonte 27

Stella Cioffi 26

Real Carillia 24

Real Bellizzi 24

Club Serre 19

Faraone 18

Real Palomonte16

Pro Sala 16

Pol Marina 11