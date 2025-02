Prima Categoria Girone H: in vetta nessuno cede il passo

Le tre squadre che si stanno contendendo il primato nel Girone H di Prima Categoria non sbagliano nella ventesima giornata.

La Poseidon si sbarazza facilmente del Real Palomonte con un netto 3-1, vittorie semplici anche per l’Atletico Pisciotta e l’Atletico Agropoli Cilento, entrambe le compagini superano per 4-0 le rispettive avversarie, Polisportiva Marina per la prima e Farane per la seconda.

Risale la classifica la Pixous che supera il Pro Sala per 0-1; buon punto per il Real Carillia che ferma l’Atletico Battipaglia sull’1-1.

Risultati

Atletico Pisciotta – Pol Marina 4-0

Faraone – Atletico Agropoli Cilento 0-4

Poseidon – Real Palomonte 3-1

Pro Sala – Pixous 0-1

Real Carillia – Atletico Battipaglia 1-1

Club Serre – Real Bellizzi 4-1

Sp Palomonte – Stella Cioffi 0-1

Classifica

Poseidon 52

Atletico Pisciotta 51

Atletico Agropoli Cilento 48

Atletico Battipaglia 37

Stella Cioffi 29

Pixous 28

Sp Palomonte 26

Real Carillia 23

Real Bellizzi 19

Club Serre 19

Faraone 18

Real Palomonte 16

Pro Sala 13

Pol Marina 10