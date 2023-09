Preview Serie D. Ecco gli impegni di Gelbison e Santa Maria

Le squadre Cilentane non hanno avuto un avvio di stagione esaltante, a Vallo della Lucania e a Santa Maria si aspetta ancora la prima gioia in campionato, nonostante le buone prestazioni messe in campo nelle prime due giornate. I Giallorossi di mister Ferullo devono ancora muovere la classifica con il primo punto.

La Gelbison

La Gelbison sarà di scena domenica alle ore 16 allo stadio Novi di Angri. Mister Monticciolo può essere soddisfatto della produzione offensiva dei suoi, che hanno trovato la via della rete in entrambe le partite disputate. Meno efficacie è stata la difesa, che ha già subito 4 reti.

Stando alle parole del toscano potrebbe esserci un avvicendamento tra i pali, con il mancato rinnovo delle fiducia al giovane Cirillo, non impeccabile (per usare un eufemismo) finora. In attacco sarà titolare bomber Barone, che ha ritrovato la serenità e la via del goal dopo che le sirene di mercato si sono acquietate. Per il resto la formazione dovrebbe essere la stessa di quella vista al Guariglia contro il Casarano. In difesa scalpita Sall. Ci sarà da affrontare un Angri che vorrà riscattare la sconfitta di Matera davanti ai propri tifosi

Il Santa Maria

Il Santa Maria cercherà di ripartire da quanto di buono fatto vedere sul campo rovente di Barletta, dal dinamismo e dalla freschezza dei suoi ragazzi. Al Carrano domenica alle 15 arriverà il Bitonto.

Gli uomini di Ferullo dovranno trasformare in energia positiva la sconfitta del Puttilli, dove avrebbero meritato di più. Un fattore potrebbe essere il dinamismo a centrocampo. Infatti, i Giallorossi sono riusciti a tenere testa al Barletta, che per la categoria è un’autentica corazzata.

La squadra cilentana, quindi, va a caccia della sua prima vittoria in stagione, consapevole del fatto che sia proprio tra le mura amiche a dover fare quel qualcosa in più per raggiungere l’obiettivo salvezza.