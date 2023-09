Serie D, Santa Maria condannato da un rigore nel finale

La Polisportiva Santa Maria Cilento perde, con grande rammarico, contro il Barletta. La squadra di mister Ferullo ci mette cuore e anima, contro un avversario spinto da un grande pubblico. Un rigore, concesso all’ultimo istante di gara, condanna i giallorossi al ko. I cilentani non si lasciano intimorire dall’ambiente caldo dello stadio “Cosimo Puttilli e approcciano alla sfida con il giusto spirito battagliero.

Il match

La prima occasione della partita, infatti, è di marca ospite con Coulibaly che costringe Sapri a rifugiarsi in angolo. Il Barletta risponde con Schelotto che approfitta di una respinta corta di Fezza su una punizione di Marconato e trova il tap-in vincente per il vantaggio. Al 12′ è 1-0. Il gol scuote i pugliesi che sfiorano il raddoppio con Caputo.

Nei minuti finali della prima frazione, i giallorossi ritrovano la spinta necessaria a mettere in difficoltà l’avversario. In pieno recupero, Persano ha l’occasione per trovare il gol del pari, ma Sapri si supera ancora una volta e chiude la saracinesca.

Nella ripresa, il film della gara non cambia. Il Santa Maria mette in campo un buon gioco e le occasioni non mancano.

La grande chance capita, però, a Caputo che, lancio a rete, si lascia ipnotizzare da Fezza. Con il passare dei minuti, i cilentani spingono forte sull’acceleratore. Maio ci prova su punizione, ma la sua conclusione non trova la porta.

Il gol del pareggio

Il gol del meritato pareggio arriva al 30′ con Gassama che, di testa, supera Sapri e firma l’1-1. La formazione di casa, nel finale, prova a trovare, di nuovo, la via del gol. Al 41′, Fezza salva in angolo un tiro insidioso di Schelotto, poi al 50′, a partita praticamente finita, il direttore di gara concede un calcio di rigore al Barletta: intervento falloso di Fezza su Dipiazza. Dal dischetto lo stesso Dipiazza segna il definitivo 2-1.

Il Tabellino

Barletta (3-5-2): Sapri; Rizzo, Demarino, Lobosco; Schelotto, Fornaro (37’ st Venanzio), Marsili (34’ st Cafagna), Marconato, Padovano (4’ st Inguscio); Ngom (23’ st Dipiazza), Caputo (18’ st Russo). A disp.: Guido, Milella, Lacassia, Lippo. All.: Ginestra.

Polisportiva Santa Maria Cilento (3-5-2): Fezza; Cocino, Campanella, Bonfini; Anzillotta, Coulibaly, Maio (51’ st Guerra), Borgia (48’ st Nicoletti), Ferrigno; Persano (17’ st Gaeta), Gassama (35’ st Catalano). A disp.: Ferrante, Formisano, Mudasiru, D’Auria, Di Cristina. All.: Ferullo.

Arbitro: Gabriele Iurino di Venosa (Colonna, Scipione)

Reti: 12’ pt Schelotto (B), 30’ st Gassama (PSM), 54’ st Dipiazza (B) su rig.

Note: espulso al 50’ st Fezza (PSM) per doppio giallo. Ammoniti Caputo (B), Coulibaly (PSM), Lobosco (B), Marsili (B), Campanella (PSM), Fezza (PSM), Anzillotta (PSM). Angoli: 5 a 6. Recupero: 2’ pt e 6’ st.