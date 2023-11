Preview Serie D: ecco gli impegni di Gelbison e Santa Maria

Gelbison e Polisportiva Santa Maria saranno impegnate nella tredicesima giornata del girone H di Serie D. La Gelbison viene da due vittorie e da ben sei risultati utili consecutivi, ma non vive un periodo altrettanto esaltante dal punto di vista del gioco. Il Santa Maria, al contrario, nelle ultime tre gare ha subito 3 pesanti sconfitte, che richiedono un immediato riscatto.

La Gelbison contro il Rotonda

La Gelbison domenica alle ore 14.30 ospiterà il Rotonda, non al “Guariglia”, come sempre, ma alla stadio “Novi” di Angri. A causa di una concomitanza di impegni con l’US Agropoli. La proprietà ha reso noto che i biglietti per il settore locali saranno gratuiti. I ragazzi di Montocciolo scenderanno in campo per restare agganciati ai piani alti della classifica, contro un Rotonda che vive un buon momento di forma, con due vittorie di fila. I pugliesi si trovano ancora sul lato destro della classifica, ma hanno ritrovato la verve realizzativa di Fernandez Cipola.

In casa Gelbison i risultati sono confortanti. Tuttavia, la dirigenza sarebbe preoccupata dei mancati progressi a livello di gioco e di alcune défaillance difensive ricorrenti. Mister Monticciolo deve vincere per non finire sulla graticola, anche perché la vittoria potrebbe accorciare le distanze dall’Altamura, che giocherà sul difficile campo di Barletta.

Lo schieramento sarà il solito 3-5-2. Diversi i dubbi di formazione. Cellamare potrebbe essere preferito a Camilleri in caso di partita d’assedio, a centrocampo dovrebbe spuntarla ancora De Pasquale. Mentre a sinistra Rocco Casiello non è sicuro del posto tra i titolari.

Il Santa Maria al “Carrano” per il riscatto

A Santa Maria, sempre domenica alle ore 14.30, sbarcherà proprio l’Angri. Mister Rogazzo avrà il difficile obbligo di invertire la rotta dei Giallorossi. Se a Casarano non andare a punti, visto lo stato di forma e la forza dei padroni di casa, poteva concedere attenuanti, con l’Angri non sono ammessi passi falsi.

I Grigiorossi sono in una crisi peggiore di quella del Santa Maria: la vittoria non arriva da sei giornate. In settimana la dirigenza ha deciso di esonerare mister Liquidato, al suo posto è subentrato Nello Di Costanzo.

Rogazzo dovrebbe confermare il 4-3-3, visti i segnali positivi che si sono visti a Casarano, nonostante la sconfitta. Chironi dovrebbe essere schierato nell’undici di partenza, poiché il suo fosforo è imprescindibile in mediana. In avanti Gaeta si giocherà una chance da titolare, visto che il periodo di digiuno di Mattia Persano si sta protraendo.