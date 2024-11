Prevenzione e lotta contro i tumori al seno: “Race for the Cure” fa tappa a Salerno

Le strade di Salerno sono pronte a tingersi di rosa per ospitare, il prossimo fine settimana, la tappa conclusiva della Race for the Cure 2024, evento simbolo di Komen Italia dedicato alla prevenzione e alla lotta contro i tumori al seno.

Gli appuntamenti

L’appuntamento è nel sotto piazza della Concordia il 9 e il 10 novembre per due giornate dedicate alla prevenzione, alla salute e alla solidarietà. Il 9 Novembre sono previsti esami diagnostici gratuiti, ecografie e mammografie, per la prevenzione, previa prenotazione attraverso le pagine social. Ma anche un villaggio della salute con stand di alcune realtà mediche e associative locali e lezioni di Yoga. Il 10 Novembre, poi, torna la camminata in rosa, di solidarietà alle donne che lottano contro il tumore.

Sinergia tra associazioni

Nell’organizzazione della tappa di Salerno, con Komen Italia collabora da due anni l’Associazione “Noi Donne… Soprattutto”, che dal 2014 porta avanti sul territorio l’impegno in materia di prevenzione e di sostegno ad affrontare la malattia nella sua totalità, con l’obiettivo di alleviarne il carico emozionale e le difficoltà legate alla piena ricostituzione dell’identità psicofisica. Tutto il ricavato delle iscrizioni sarà utilizzato da Komen Italia per sostenere nuove campagne di prevenzione e screening.