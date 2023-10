Prevenzione delle malattie circolatorie: al via le visite gratuite ad Agropoli

Dal 29 ottobre inizieranno le giornate della salute organizzate dal Rotary Club Paestum Centenario che, in collaborazione con l’Avis di Agropoli, come ogni anno, offriranno alla popolazione una serie di visite gratuite effettuate da specialisti in vari settori (nel campo circolatorio, cardiaco, diabetologico, allergologico, dermatologico etc), durante le domeniche o i sabati mattina.

Ottimi risultati spingono a replicare

Bilancio più che positivo, con oltre 180 persone visitate e sottoposte a screen complessivi, hanno evidenziato l’utilità di questa occasione per avere evidenziato casi clinici che, diversamente, non sarebbero stati segnalati e presi in carico. Si invita, dunque, l’utenza cittadina e dei paesi limitrofi a partecipare a queste giornate, prenotando al numero 0974 27 17 50, tutti i giorni, la mattina dalle ore 8.00 alle ore 13.00, i pomeriggi dalle ore 15.00 alle ore 20.00.

Promotore e responsabile delle giornate della salute, Ignazio Milillo

“La necessità di prevenzione – dichiara Ignazio Milillo responsabile dell’organizzazione delle giornate – è fondamentale per evitare che eventuali patologie o situazioni critiche “silenti” si manifestino poi in momenti in cui viene difficile intervenire sia farmacologicamente che chirurgicamente. Il nostro club da anni cerca di contribuire a questo soprattutto con l’aiuto di specialisti importanti i quali offrono tempo e professionalità come “service” alla comunità, ma soprattutto come club cerchiamo di sollecitate un cambio di mentalità da parte dei cittadini e della sanità affinché la prevenzione venga vista come un diritto/dovere e non come una spesa inutile“.

Le visite saranno effettuate presso la nuova sede dell’AVIS di Agropoli (“che ringraziamo di cuore per la loro disponibilità sempre, nella persona di Rosario Capozzolo“) in via cannetiello 26.