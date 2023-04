Presentata la 41^ edizione del Torneo Internazionale Città di Agropoli

Con la cerimonia di presentazione tenutasi come di consueto il giovedì che precede Pasqua entra nel vivo la 41 edizione del Torneo Internazionale di calcio giovanile, ad Agropoli. La kermesse dedicata a tutte le categorie del calcio giovanile si concluderà domani, 8 aprile.

Le squadre partecipanti

Partecipano dall’estero: Enfield Town (Inghilterra), Caledon FC (Canada), Trnava e Lokomotiv (Slovacchia), Gliwice (Polonia). Per quanto riguarda le squadre partecipanti italiane, esse provengono da 8 regioni italiane: Veneto con Padova (Albignasego); Toscana (Isolotto Firenze); Abruzzo (SM Aquila); Sicilia (Paterno); Molise con Venafro; Lazio (Consalvo Roma, Mundial FC, Cisterna di Latina, Aprilia Racing, Cori Monti Lepini, Grottaferrata Roma); Basilicata (Potenza); Campania (Magic Lago Patria, Pompei, Sapri, Real Sito Caserta, Castel San Giorgio, Cilento Academy, Herajon, Poseidon, Pollese, Friends, Castel San Lorenzo, Roccadaspide, SC Margiotta, US Agropoli, Virtus, Jugend, scuola calcio S V.). In tutto sono 80 squadre partecipanti suddivise in dieci categorie.

I campi

Il torneo si sta giocando su vari campi: Agropoli (Torre e Guariglia); Capaccio Paestum (Mario Vecchio e Vaudano); Trentinara, Roccadaspide, Casal Velino.