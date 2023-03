Tutto pronto per il Torneo Internazionale Città di Agropoli: una festa del calcio giovanile e dei suoi valori

La Campania si prepara ad ospitare uno degli eventi più importanti dedicati al calcio giovanile della regione. Dal 3 all’8 aprile si svolgerà il Torneo Internazionale Città di Agropoli, giunto quest’anno alla sua 41^ edizione.

Un evento che non sarà soltanto una competizione sportiva, ma anche un’occasione per promuovere l’amicizia, la solidarietà e i valori positivi che il calcio sa trasmettere, soprattutto in un momento di crisi internazionale come quello attuale.

I campi di gioco non saranno soltanto quelli di Agropoli, ma anche quelli di Capaccio Paestum, Roccadaspide, Santa Maria di Castellabate e Casal Velino.

Competizioni tra squadre internazionali e italiane

Il Torneo Internazionale Città di Agropoli ospiterà ben 88 squadre, divise in 11 categorie. Arriveranno in Campania compagini provenienti da diverse parti del mondo, tra cui Inghilterra, Canada, Slovacchia, Polonia e Repubblica Ceca. Oltre a queste, parteciperanno anche club di varie regioni italiane, come Veneto, Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise e Sicilia.

La cerimonia di apertura e le finali

Il momento più emozionante del Torneo Internazionale Città di Agropoli, come da tradizione, sarà la cerimonia di presentazione di tutti i club partecipanti, con l’esecuzione degli inni nazionali, che si terrà giovedì 6 aprile alle ore 14.30 allo stadio “Guariglia”.

Sabato 8 aprile, invece, saranno in programma le finali, che decreteranno le squadre vincitrici di questa importante manifestazione dedicata al calcio giovanile.