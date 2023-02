Prepariamo le castagnole di Carnevale: ecco l’ingrediente segreto per renderle morbidissime

Il Carnevale è una tradizione amata da tutti, soprattutto per le deliziose ricette che vengono preparate in questo periodo.

Se sei alla ricerca di qualcosa di speciale da preparare per il tuo prossimo Carnevale, allora non puoi perderti le castagnole!

Queste piccole frittelle dolci sono state una parte importante della tradizione del Carnevale italiano da generazioni ed ora possono essere preparate anche nella tua cucina. In questo articolo, scoprirai come preparare facilmente delle gustose castagnole di Carnevale.

Ingredienti

Le castagnole sono un dolce di Carnevale tipico della cucina italiana e possono essere preparate in diversi modi. Per prepararle occorrono pochi ingredienti:

500 g di farina

150 g di zucchero

1 bustina di lievito

2 uova

un pizzico di sale

50 ml di olio di semi

mezzo bicchiere di latte (circa 75 ml).

Procedimento

Per prima cosa bisogna setacciare la farina e mescolarla con lo zucchero, il lievito, il sale e le uova. Aggiungere poi l’olio a filo e, infine, il latte tiepido. Impastare energicamente fino ad ottenere un composto omogeneo.

Coprire quindi l’impasto con un canovaccio e lasciarlo riposare per circa mezz’ora. Trascorso il tempo necessario prendere dei pezzi di impasto e formare delle palline grandi come una noce.

Friggere le palline in abbondante olio bollente fino a quando non saranno ben dorate. Una volta pronte, scolarle su carta assorbente così da eliminare l’olio in eccesso. Le castagnole sono pronte per essere gustate!

L’origine del dolce

Le origini delle castagnole sono tutt’oggi incerte. Si ritiene che siano nate in Italia durante l’epoca medievale ma non si ha la certezza che sia proprio così. Si sa per certo che queste deliziose palline fritte erano presenti nella cucina italiana già nel 1700 ed erano molto diffuse in diverse regioni d’Italia. In particolare venivano preparate in occasione del Carnevale e servite come dessert o come spuntino per merenda.

Come farcire le castagnole

Le classiche castagnole sono anche chiamate ‘castagnole chiuse’ poiché non contengono alcuna farcitura all’interno. Tuttavia esistono diversi modi per preparare le castagnole con una farcitura golosa all’interno: si può optare per la crema pasticcera oppure per della crema al cioccolato o ancora della marmellata. È possibile anche aggiungere delle gocce di cioccolato o della frutta secca tritata all’impasto prima della frittura.

Quante calorie hanno le castagnole

Le castagnole sono un dolce goloso ma anche abbastanza calorico: 100 grammi corrispondono a circa 340 calorie. Queste calorie provengono principalmente dal grasso contenuto nell’olio utilizzato per friggerle, più altri grassi presenti nell’impasto stesso (uova, olio di semi). Per ridurre le calorie si può optare per delle versioni più leggere come ad esempio quelle cotte al forno anziché fritte.

La tradizione

Le castagnole rappresentano un dolce tipico della tradizione italiana legata al periodo del Carnevale ed erano molto apprezzate in tutta Italia già dai tempi antichi. Nella tradizione popolare non solo erano considerati come dolci da servire a fine pasto ma era persino usanza offrirle agli ospiti come segno di benvenuto o come dono di buon augurio per il nuovo anno che stava per arrivare.

Qualche curiosità

Le castagnole sono presenti nelle cucine italiane da secoli ed hanno ispirato numerosi artisti nel corso degli anni: ad esempio Giacomo Leopardi nella sua poesia L’Infinito fa riferimento alle “castagnole fatte in casa”; anche Giosuè Carducci, nel brano Ode a Saturnia Milite, descrive “la tavola ricca allietata da pani e vivande e da castagne arrostite in poste rotonde”; persino Pietro Metastasio parla delle “castagne che si cuocion nell’orticello” nel suo libretto Orfeo ed Euridice.

Le castagnole di Carnevale sono un dolce tradizionale che hanno accompagnato generazioni e generazioni di italiani. Prepararle in casa è semplice e divertente, e vi permetterà di portare in tavola un dolce squisito con cui stupire i vostri ospiti. Provate a prepararle e vedrete che non potrete più farne a meno.