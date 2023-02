«Chiacchiere» di Carnevale perfette come in pasticceria: ecco l’ingrediente segreto per renderle friabili

Le chiacchiere di carnevale sono una deliziosa pietanza tipica della tradizione italiana. A seconda della Regione, vengono chiamate in modo diverso. Al Sud e nel Cilento, vengono chiamate «Chiacchiere», ma anche «Cenci», «Galani» e «Frappe» in altre località italiane.

Hanno una preparazione semplice, ma allo stesso tempo molto gustosa. In questa ricetta vi mostreremo come realizzare le perfette frappe di carnevale per una festa o per un momento di relax in famiglia. Seguendo i nostri consigli avrete la possibilità di realizzare un piatto davvero speciale e buonissimo.

Ingredienti per preparare le chiacchiere

Per preparare le chiacchiere di carnevale, avrai bisogno di alcuni ingredienti principali

1 tazza di zucchero a velo

1/2 tazza di farina 00

2 cucchiai di lievito in polvere

2 cucchiai di cacao in polvere

1/2 cucchiaino di sale fino

1/2 tazza di latte intero

1 uovo sbattuto

1/4 tazza di burro fuso

1/4 tazza di olio di semi di girasole

buccia di arancia, limone

liquore a piacere

Procedimento passo passo

Inizia mescolando tutti gli ingredienti secchi in una ciotola: zucchero a velo, farina 00, lievito in polvere, cacao in polvere e sale fino. Aggiungi poi il latte intero, l’uovo sbattuto e il burro fuso. Mescola bene tutti gli ingredienti fino a ottenere un impasto omogeneo. Lavoriamo meglio su un piano a rendere più elastico ed omogeneo il nostro impasto. Copriamo e lasciamo riposare mezz’ora.

Dopo il riposo andiamo a stendere l’impasto in una sfoglia sottile, possiamo farlo su un piano infarinato con mattarello o con una macchina per la pasta, per tirare la sfoglia sottile. Dividiamo in questo ultimo caso l’impasto in 5 parti, e stendiamo un pezzo per volta.

Iniziamo dal livello con i rulli più aperti, e questo primo passaggio lo ripetiamo più volte, ripiegando la pasta, in modo da ottenere una sfoglia liscia. Infariniamo di volta in volta, e quando la sfoglia risulta perfetta stringiamo di un livello i rulli, da 0 passiamo a 1 e ripassiamo la sfoglia, proseguiamo così fino al livello 5, il penultimo della macchina a 6 livelli di spessore. Posiamo le sfoglie su un piano infarinato.

Tirate tutte le sfoglie andiamo a ritagliare le chiacchiere con una rotella, liscia o dentata. Ricaviamo dei rettangoli con dei tagli al centro.

Friggiamo in olio caldo sopra i 170°c, ma occhio a non far salire troppo oltre la temperatura. Appena le metteremo nell’olio caldo gonfieranno, le lasciamo dorare da entrambi i lati e le asciughiamo su carta assorbente.

Come creare le chiacchiere «bollose»

Una volta che le frappe sono pronte, puoi renderle ancora più speciali aggiungendo delle bolle sulla superficie. Per farlo, prendi un po’ d’acqua e mettila in un pentolino sul fuoco. Quando l’acqua inizia a bollire, togli il pentolino dal fuoco e aggiungici un paio di cucchiaini di bicarbonato. Versa poi l’acqua bollente direttamente sulle frappe cotte ed otterrai delle gustose frappe con le bolle!

Ecco come rendere friabili le tue chiacchiere

Per rendere le tue chiacchiere friabili come quelle acquistate nella pasticceria, è importante usare la giusta quantità di farina nell’impasto. Ricordati che più farina inserisci nell’impasto più friabili saranno le tue frappe.

Quale olio usare

Quando si tratta di scegliere l’olio da usare per preparare le chiacchiere è importante optare per un olio che abbia un punto di fumo alto come l’olio extra vergine d’oliva o l’olio di arachidi. Questi oli infatti hanno un punto di fumo molto alto e renderanno le tue frappe croccanti all’esterno ma morbide all’interno.

Come rendere le chiacchiere più gustose

Per rendere le tue chiacchiere ancora più gustose puoi aggiungere qualche ingrediente segreto come la cannella in polvere o della vaniglia o dello zenzero grattugiato o del cocco grattugiato o del limone grattugiato o della nutella o della marmellata per decorare.

Quante calorie hanno le frappe

Le chiacchiere fatte in casa hanno circa 250 kcal per porzione e sono perfette per chi segue una dieta equilibrata ma ama anche qualche golosità salutare.

Queste chiacchiere renderanno il vostro carnevale davvero….dolcissimo!