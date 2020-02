La ricetta: le castagnole

Tra coriandoli e mascherine non possono mancare le castagnole. Famose palline di carnevale, questi deliziosi dolcetti amati da grandi e piccini semplici da preparare e sempre apprezzati.

Ingredienti

200 gr di formaggio cremoso, va bene anche la ricotta

220 gr di farina

40 gr di zucchero

2 uova

9 gr di lievito per dolci

Un pizzico di sale

Preparazione

Setacciare la farina e unire lo zucchero ed il lievito, a parte lavorare il formaggio con le uova e un pizzico di sale. Unire il composto al formaggio con la farina e lavorare fino ad ottenere un impasto morbido ed omogeneo. Far riposare l’impasto per un’ora. Proseguiamo a formare delle palline che lasceremo riposare per altri 30 minuti per poi friggerle in abbondante olio caldo. Quando le castagnole saranno dorate lasciarle su carta assorbente per qualche minuto e poi tuffarle nello zucchero oppure spolverizzarle di zucchero al velo.

Si possono aromatizzare le castagnole con del limone o arancia o con del liquore e per renderle più golose con una sac à poche si possono riempire di crema pasticcera o cioccolato.