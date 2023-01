Prepariamo dei deliziosi marron glacé fatti in casa con le castagne del Cilento

I marron glacé sono uno dei dolci più apprezzati e amati. Si tratta di deliziosi marroni caramellati, ricoperti di glassa bianca, che rendono questo dessert unico e speciale. Prepararli in casa è possibile, anche se spesso sembra un’impresa impossibile. In questo articolo esamineremo le tecniche necessarie per preparare in modo semplice marron glacé fatti in casa, oltre a offrire consigli utili su come scegliere i migliori marroni e su come servirli al meglio.

Cosa sono i marron glacé

I marron glacé sono un dolce tradizionale francese che consiste in castagne cotte in acqua e zucchero caramellato. Si tratta di un dessert molto noto soprattutto durante le festività natalizie, anche se può essere facilmente preparato tutto l’anno. La loro consistenza delicata, unita al sapore dolce ma non troppo, li rende un dessert versatile, adatto a vari abbinamenti e gusti.

Ingredienti e preparazione dei marron glacé fatti in casa

Per preparare dei marron glacé in casa, occorrono pochi ingredienti semplici: consigliamo soprattutto di utilizzare i marroni di Roccadaspide.

Gli ingredienti per i marroni glacé possono variare, ma di solito includono:

Marroni freschi

Zucchero

Acqua

Spezie (opzionali) come cannella o vaniglia per migliorare il gusto.

Alcune ricette possono richiedere l’aggiunta di alcol per migliorare la consistenza e il gusto. Altri ingredienti opzionali possono includere succo di limone o di arancia per un tocco acido o sciroppo di glucosio per una maggiore morbidezza.

a preparazione dei marroni glacé prevede diverse fasi:

Sbucciare e cuocere i marroni freschi in acqua salata per circa 30-40 minuti, finché non diventano morbidi. Scolare i marroni cotti e lasciarli raffreddare. Schiacciare i marroni cotti fino a ottenere una purea. In una pentola, mescolare la purea di marroni con lo zucchero e l’acqua. Aggiungere eventuali spezie o altri ingredienti opzionali. Cuocere la miscela a fuoco medio mescolando continuamente fino a quando non diventa denso e liscio. Lasciare raffreddare la purea di marroni glacé. Mettere la purea in barattoli sterilizzati e conservare in frigorifero fino al momento di utilizzo.

Usi e abbinamenti dei marron glacé

I marron glacé possono essere utilizzati come ingrediente principale di diversi dessert come torte, semifreddi o come guarnizione di gelati o altri piatti. Sono inoltre ideali per aromatizzare creme o budini o insaporire crostate o crostatine. Possono essere utilizzati anche per preparare cocktail o bevande calde come vin brulè o caffè dolce. Si abbinano molto bene con frutta secca e frutta fresca come mele, pere, uva oppure con frutta candita come arance o mandarini.

Come conservarli

I marron glacé possono essere conservati per circa 3-4 giorni all’interno di contenitori ermetici oppure avvolti con pellicola trasparente alimentare. In alternativa, possono essere congelati entro 2 mesi per mantenere intatto il loro sapore dolce ed aromatico.

Come servirli

I marron glacé possono essere serviti come dessert a fine pasto accompagnati da crema inglese o panna montata oppure da un bicchiere di vino passito o liquore dolce. Si possono anche disporre su un piatto da portata come guarnizione decorativa per gelati, budini e mousse oppure frullarli insieme alla ricotta per realizzare della deliziosa pasta di ricotta al cioccolato.

Altri consigli utili

Quando si preparano i marron glacé in casa è importante tenere presente che devono essere accuratamente lavate prima della bollitura poiché contengono sostanze irritanti che vanno eliminate completamente prima della cottura. Inoltre, è importante evitare di far bollire le castagne troppo a lungo poiché rischiano di disfarsi durante la cottura e diventare troppo mollicce o troppo dure. Infine, è consigliabile regolare la densità del caramello a piacere aggiungendo più o meno zucchero a seconda del proprio gusto personale e controllando costantemente la consistenza mentre si cuociono le castagne.

I marron glacé sono una prelibatezza che può essere preparata facilmente in casa. Grazie alla loro ricca consistenza e al loro sapore dolce, sono una delizia da gustare durante le festività o in qualsiasi altra occasione speciale. Speriamo che questo articolo vi abbia aiutato a preparare dei marron glacé perfetti in casa vostra. Perché non provarli oggi stesso.