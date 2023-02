«Prenditi cura del tuo cane»: una giornata per l’applicazione del microchip nel Cilento: ecco quando e dove

Una giornata per l’applicazione del microchip al tuo cane. L’appuntamento è per sabato 18 febbraio dalle 09:00 alle 12:00 presso la sede della Pro Loco in Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania.

L’iniziativa è riservata ai cittadini residenti nel Comune di Vallo della Lucania che dovranno essere muniti di documento d’identità e codice fiscale.

Una campagna di sensibilizzazione per combattere il randagismo. Risulta, in quest’ottica, sensibilizzare il cittadino alla microchippatura al cane, che avviene mediante un microchip sul collo del cane, completamente indolore, al fine di consentire l’iscrizione all’anagrafe canina come è previsto dalla legge.

Ma cos’è il microchip?

I microchip sono apparecchi passivi, chiamati RFID e perciò non contengono alcuna fonte di energia interna. I componenti di base sono tre: un chip al silicio (circuito integrato); un nucleo di ferrite circondata da un filo di rame; e un piccolo condensatore. Il chip contiene il numero di identificazione, più i circuiti elettronici per trasmettere le informazioni al lettore. Il nucleo di ferrite – o di ferro – agisce come una radio antenna, pronta a ricevere il segnale del lettore. Il condensatore funziona da sintonizzatore, formando un circuito LC con l’antenna.

Questi componenti sono racchiusi entro una capsula di vetro biocompatibile, e sigillati ermeticamente per impedire l’ingresso di liquidi corporei.

